Các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Ngọc Xuân, phường Nùng Trí Cao.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Tổ dân phố Ngọc Xuân hiện có 392 hộ với 1.453 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông cùng sinh sống. Những năm qua, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Trên 90% hộ có đời sống ổn định, khá giả; toàn tổ còn 5 hộ cận nghèo. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực với 356/392 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90,81%; 100% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, trong năm học 2025 - 2026, Chi hội Khuyến học tổ dân phố khen thưởng 171 học sinh có thành tích cao trong học tập với tổng số tiền trên 13,29 triệu đồng.

Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp xây dựng các công trình, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được duy trì thường xuyên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Lãnh đạo phường Nùng Trí Cao và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng tổ dân phố Ngọc Xuân đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026.

Tại ngày hội, các đại biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân tổ dân phố Ngọc Xuân đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động tại địa phương; đồng thời mong muốn thời gian tới, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhân dịp này, phường Nùng Trí Cao tặng hoa, trao quà và công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026 cho tổ dân phố Ngọc Xuân; trao tặng 1 phần quà cho người có uy tín trong cộng đồng dân cư; biểu dương các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Đồng thời, trao quà hỗ trợ 5 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tổ dân phố.

Các đại biểu và nhân dân tổ dân phố Ngọc Xuân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Hưởng ứng tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đại biểu và nhân dân với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng, góp phần chung tay chăm lo cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tình đoàn kết trong khu dân cư.

Cùng ngày, tổ dân phố Bằng Giang, phường Thục Phán tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự và chung vui ngày hội có đại diện lãnh đạo phường Thục Phán cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Tổ dân phố Bằng Giang trao danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cho các hộ gia đình.

Tổ dân phố Bằng Giang được sáp nhập trên cơ sở từ tổ 10 và tổ 11 cũ, bao gồm các tuyến phố: Vườn Cam, Bằng Giang, Xuân Trường, Hoàng Văn Thụ. Hiện nay, tổ có 443 hộ với 1.666 nhân khẩu (trong đó có 45 hộ tạm trú) thuộc các dân tộc Kinh, Tày, Nùng... cùng chung sống đoàn kết. Nhờ phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đến nay toàn tổ không còn hộ nghèo; hầu hết các gia đình là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kinh doanh và hưu trí, đời sống kinh tế tương đối ổn định, mức thu nhập từ khá trở lên.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng. Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thi đua thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và buôn bán người; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các mô hình tiêu biểu như “Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự” và “6 nhóm tự quản của tổ dân phố” được triển khai thực hiện có chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho đời sống cộng đồng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đạt nhiều kết quả khích lệ.

Nhân dân tổ dân phố Bằng Giang tham gia kéo co tại ngày hội.

Năm 2026, toàn tổ có 369/398 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 92,7%; có 30 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố phát động nhân dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng an toàn, văn minh, ấm no, hạnh phúc; đồng thời tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”. Tại ngày hội đã diễn các trò chơi dân gian như: kéo co, bịt mắt đánh bóng...