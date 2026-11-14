Các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên xuất khẩu hơn 31 tỷ USD

Các nhà đầu tư FDI đang khẩn trương xây dựng nhà máy tại khu 2, Khu công nghiệp Sông Công 2. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Trong khi 6 khu công nghiệp đã cơ bản được lấp đầy, hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh việc xây dựng các khu công nghiệp mới ở khu vực phía nam tỉnh như Sông Công 2 (giai đoạn 2); Yên Bình 2, Yên Bình 3, Điềm Thụy… để tạo dư địa cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay mà tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ là đẩy nhanh tiến trình giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp mới. Giải pháp mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo là xây dựng các khu tái định cư để bố trí đất ở cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp; đồng thời vận động người dân thuê nhà theo chính sách đã ban hành để giao đất cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Hằng tuần, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên sẽ đi kiểm tra thực tế, đôn đốc xây dựng các khu tái định cư, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, yêu cầu các nhà đầu tư có mặt bằng đến đâu xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đến đấy.

Việc tỉnh Thái Nguyên đẩy nhanh xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp mới nhằm giải ngân hơn 8 tỷ USD mà các doanh nghiệp FDI đã đăng ký từ đầu năm 2026 đến nay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách trong những năm tới.