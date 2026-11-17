Các khu công nghiệp Thái Nguyên xuất khẩu trên 31 tỷ USD
Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu của tỉnh.
Theo đó, doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN đạt 33,7 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 31,32 tỷ USD, tăng 33%. Kết quả này phản ánh năng lực sản xuất, khả năng mở rộng thị trường và sức cạnh tranh của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Đồng thời, cho thấy hiệu quả trong thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI quy mô lớn, qua đó thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Hiện nay, toàn tỉnh có 7 KCN đã đi vào hoạt động, với 389 dự án đầu tư còn hiệu lực, tăng 39 dự án so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 205 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 184 dự án đầu tư trong nước (DDI). Các KCN tiếp tục giữ vai trò là địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh.
Thời gian tới, Thái Nguyên tập trung hoàn thiện hạ tầng các KCN mới, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị xuất khẩu.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/cac-khu-cong-nghiep-thai-nguyen-xuat-khau-tren-31-ty-usd