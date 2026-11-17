Sản xuất, gia công linh kiện điện tử tại Công ty TNHH RFTECH Thái Nguyên, Khu công nghiệp Điềm Thụy.

Theo đó, doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN đạt 33,7 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 31,32 tỷ USD, tăng 33%. Kết quả này phản ánh năng lực sản xuất, khả năng mở rộng thị trường và sức cạnh tranh của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Đồng thời, cho thấy hiệu quả trong thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI quy mô lớn, qua đó thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 7 KCN đã đi vào hoạt động, với 389 dự án đầu tư còn hiệu lực, tăng 39 dự án so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 205 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 184 dự án đầu tư trong nước (DDI). Các KCN tiếp tục giữ vai trò là địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH KSD Vina, Khu công nghiệp Điềm Thụy.

Thời gian tới, Thái Nguyên tập trung hoàn thiện hạ tầng các KCN mới, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị xuất khẩu.