Các khu công nghiệp Thái Nguyên đạt doanh thu 30,6 tỷ USD sau 9 tháng

1. Thái Nguyên đẩy nhanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thu hút đầu tư. (Ảnh minh họa)

Từ đầu năm 2026 đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thu hút hơn 8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vượt mục tiêu đề ra đầu năm. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế cả năm.

Theo đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, Ban đã chủ động triển khai các chủ trương của Trung ương và tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Cơ chế “luồng xanh” được đẩy mạnh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Công tác thu hút đầu tư ghi nhận kết quả tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 384 dự án còn hiệu lực, gồm 202 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 19 tỷ USD và 182 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký hơn 64.000 tỷ đồng.

Ước tính 9 tháng năm 2026, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt 30,6 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 28,46 tỷ USD, thu ngân sách khoảng 6.800 tỷ đồng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Trong 3 tháng cuối năm, Thái Nguyên phấn đấu thu hút thêm hơn 68 triệu USD vốn FDI và hơn 17.800 tỷ đồng vốn DDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh tăng vốn. Qua đó, tỉnh hướng tới mục tiêu thu hút 8,1 tỷ USD vốn FDI và 30.000 tỷ đồng vốn DDI vào các khu công nghiệp trong năm 2026.

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, thúc đẩy thẩm định, phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các khu công nghiệp mới. Đồng thời, Ban phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư.

Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt hơn 35 tỷ USD, giá trị xuất khẩu trên 32 tỷ USD và đóng góp ngân sách nhà nước 10.500 tỷ đồng.