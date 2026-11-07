Các khoản tiền của người lao động tăng theo lương tối thiểu từ 1/1/2027

Mức lương tối thiểu tăng thêm từ 310.000 - 390.000 đồng/tháng từ 1/7/2027

Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu tăng thêm từ 310.000 - 390.000 đồng/tháng tùy vùng lương.

Sau điều chỉnh, mức lương tối thiểu tháng từ ngày 1/1/2027 tại vùng 1 là 5.700.000 đồng/tháng, vùng 2 là 5.080.000 đồng/tháng, vùng 3 là 4.450.000 đồng/tháng, vùng 4 là 4.040.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng 1 là 27.400 đồng, vùng 2 là 24.400 đồng, vùng 3 là 21.400 đồng, vùng 4 là 19.400 đồng.

Đối với người lao động, khi tăng lương tối thiểu vùng sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi tăng theo.

Theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Mức này nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Tuy nhiên, khi tăng lương tối thiểu từ ngày 1/1/2027, việc người lao động có được tăng lương hay không thì sẽ tùy từng trường hợp. Theo đó, sau khi tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027, mà lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động của người lao động đang thấp hơn lương tối thiểu đã tăng, thì công ty cần tăng lên cho phù hợp với quy định mới.

Trường hợp sau khi tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027, mà lương thỏa thuận trong hợp đồng của người lao động đang bằng, hoặc cao hơn mức lương tối thiểu đã tăng, thì doanh nghiệp không bắt buộc phải điều chỉnh lại tăng lương. Lúc này người lao động sẽ được tăng lương theo chế độ tăng lương trong hợp đồng lao động.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và các quy định liên quan, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng, và mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội không được vượt quá 20 lần mức lương cơ sở. Vì vậy, khi lương tối thiểu tăng, mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu cũng sẽ tăng theo.

Theo đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ ngày 1/1/2027 được điều chỉnh dựa theo mức tăng lương tối thiểu vùng nêu trên. Cụ thể, tại vùng 1, mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu tăng lên 5,7 triệu đồng; vùng 2 là 5,08 triệu đồng; vùng 3 là 4,45 triệu đồng; vùng 4 là 4,04 triệu đồng.

Tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là căn cứ để tính hưởng lương hưu, và các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội khác của người lao động. Vì vậy, khi tiền lương tăng, thì mức hưởng của các chế độ bảo hiểm xã hội được tính trên mức đóng cũng sẽ tăng theo.

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Căn cứ theo quy định của Luật Việc làm 2025, áp dụng từ ngày 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc.

Mức tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố, được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, khi tăng lương tối thiểu từ 1/1/2027, thì người lao động cũng sẽ được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp cao hơn khi mất việc.

Chiếu theo các vùng lương, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động tăng tương ứng như sau: Vùng 1 tăng lên 28,5 triệu đồng; vùng 2 tăng lên 25,4 triệu đồng; vùng 3 tăng lên 22,25 triệu đồng; vùng 4 tăng lên 20,2 triệu đồng.