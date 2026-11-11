Các khoản thuế phải nộp khi hoạt động tiếp thị liên kết

Từ đầu năm 2026, ông N.H.Q (Ninh Bình) làm tiếp thị liên kết (Affiliate) cho Sàn thương mại điện tử Shopee và không đăng ký cá nhân kinh doanh hay hộ kinh doanh. Trước đây, các khoản hoa hồng ông nhận được tính theo hình thức tiền lương, tiền công và bị Shopee khấu trừ trước 10% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để chờ đến hạn quyết toán.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 10/2026, Shopee đã thay đổi mức khấu trừ thành 5% thuế giá trị gia tăng (GTGT) và 5% thuế TNCN (tổng cộng 10%), thay vì phương thức cũ.

Ông Q hỏi, việc Shopee thay đổi phương thức và tỷ lệ khấu trừ thuế (gồm 5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN) đối với cá nhân vãng lai không đăng ký hộ kinh doanh có phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hay không? Với tư cách là cá nhân làm tiếp thị liên kết tự do, ông có bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh để tiếp tục hoạt động hay không?

Về vấn đề này, Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nghĩa vụ thuế đối với tiếp thị liên kết, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT năm 2024; Căn cứ Luật Thuế TNCN năm 2025 và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN.

Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Thương mại điện tử năm 2025; Căn cứ Điều 43 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Chi cục Thuế thương mại điện tử có ý kiến như sau:

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể ký với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập theo pháp luật về lao động, thì khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tổ chức, cá nhân khi trả thu nhập thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, bao gồm toàn bộ thu nhập từ hoạt động sáng tạo nội dung số (bao gồm hoạt động tiếp thị liên kết) là thu nhập từ kinh doanh, không phân biệt cá nhân có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cho hoạt động kinh doanh hay không.

Do đó, nếu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh đối với hoạt động tiếp thị liên kết thì sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ thuế với tổng tỷ lệ 10% trên thu nhập, bao gồm 5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN.

Đề nghị người nộp thuế căn cứ các quy định pháp luật và tình hình thực tế hoạt động, phối hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee để xác định đúng bản chất khoản thu nhập và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

Về thủ tục đăng ký kinh doanh, đề nghị người nộp thuế liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hoạt động tiếp thị liên kết theo quy định.

Chi cục Thuế Thương mại điện tử có ý kiến để người nộp thuế được biết.