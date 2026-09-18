Các khoản thu phụ huynh Hà Nội phải đóng năm học 2026-2027

Học sinh Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.

Thành phố quy định, các trường mầm non, phổ thông (không áp dụng với cơ sở chất lượng cao), các Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện thu theo Nghị quyết 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND TP Hà Nội. Quý độc giả có thể xem chi tiết .

Theo đó, tiền ăn bán trú được thu tối đa 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với bữa sáng và 35.000 đồng/học sinh/ngày đối với bữa trưa. Khoản chăm sóc bán trú có mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Tiền trang thiết bị phục vụ bán trú, gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân, được quy định tối đa 200.000 đồng/học sinh/năm học đối với trẻ mầm non; 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với học sinh Tiểu học, THCS...

Cụ thể các khoản thu như sau:

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nghiêm cấm các trường tự đặt ra khoản thu, ép học sinh và cha mẹ học sinh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào; không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Không lạm dụng xã hội hóa giáo dục để làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách Nhà nước phải bảo đảm. Khi thu tiền của người học, các cơ sở giáo dục phải trả chứng từ thu kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Lãnh đạo các trường không được giao giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường công lập (trừ trường chất lượng cao) căn cứ mức trần tại Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố phải xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức này phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, đồng thời không được vượt mức trần.