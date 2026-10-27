Các huyền thoại xuất hiện tại Gala Quả bóng vàng 2026

Huyền thoại Ronaldo Nazario là một trong số những khách VIP có mặt tại gala trao giải năm nay. Trong quá khứ, Ronaldo từng hai lần giành giải thưởng này vào các năm 1997 và 2002, đồng thời có một lần về nhì vào năm 1996.

Cựu danh thủ người Brazil cũng là người xướng tên chủ nhân Quả bóng vàng 2026, Harry Kane.

Huyền thoại bóng đá Ukraine, Andriy Shevchenko, cũng được ban tổ chức mời tham dự lễ trao giải năm nay. Ông từng giành Quả bóng vàng vào năm 2004 trong thời điểm khoác áo AC Milan nhờ thành tích ghi bàn vượt trội.

Huyền thoại tuyển Bồ Đào Nha, Luis Figo, cùng con Stella gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Một huyền thoại khác là Lothar Matthaus đến dự sự kiện cùng bạn gái Theresa Sommer. Matthaus giành Quả bóng vàng năm 1990.

Huyền thoại bóng đá Pháp kiêm HLV trưởng tuyển Senegal, Patrick Vieira, được mời dự sự kiện cùng vợ Cheryl Plaza. Dù có sự nghiệp ấn tượng tại Arsenal, Vieira vẫn chưa từng có cơ hội nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng.

Thủ môn huyền thoại Peter Shmeichel sánh đôi cùng vợ Laura von Lindholm trong buổi gala trao giải. Thành tích cá nhân cao nhất của ông trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng là vị trí thứ 5 vào năm 1992.

Huyền thoại Alan Shearer góp mặt trong ngày vui giành Quả bóng vàng của đàn em đồng hương Harry Kane. Shearer đã dự đoán đúng từ trước rằng Kane sẽ là người thắng giải năm nay nhờ phong độ bùng nổ tại Bayern Munich và tuyển Anh.

Khoảnh khắc Messi phô diễn đẳng cấp trước Kane và Gordon Lionel Messi khiến tuyển Anh khốn đốn bằng những pha xử lý đẳng cấp ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, bất chấp việc phải đối đầu dàn sao như Kane, Gordon hay Bellingham.