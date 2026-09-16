Các Hội quần chúng từng bước phát huy vai trò trong 'mái nhà chung' Mặt trận

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Không để xảy ra khoảng trống sau chuyển giao

Theo báo cáo, việc chuyển giao 18 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phạm vi thành phố được thực hiện từ ngày 31/3/2026, trên cơ sở Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND thành phố. Đây là bước kiện toàn nhằm thống nhất công tác quản lý, định hướng, hướng dẫn hoạt động của các hội.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung hướng dẫn, định hướng để các hội ổn định tổ chức, duy trì hoạt động.

Hai hội nghị giao ban được tổ chức; nhiều văn bản hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy, quy trình hoạt động và tổ chức đại hội được ban hành. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc bước đầu được trao đổi, tháo gỡ, tạo điều kiện để hoạt động của các hội không bị gián đoạn.

Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức được chú trọng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hướng dẫn Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Người khuyết tật và Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố xây dựng đề án hợp nhất thành Hội Bảo trợ người khuyết tật thành phố. Đến nay, 3 hội đã hoàn thiện hồ sơ hợp nhất gửi UBND thành phố.

Cùng với đó, công tác tổ chức Đại hội được triển khai theo tiến độ. Năm 2026 có 11 hội tổ chức Đại hội, gồm 10 hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ và Hội Bảo trợ người khuyết tật thành phố tổ chức đại hội thành lập sau khi hoàn tất việc hợp nhất. Đến nay, Hội Đông y, Liên minh Hợp tác xã và Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức thành công đại hội; các hội còn lại đang được hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

Điểm đáng ghi nhận sau 6 tháng là các hội cơ bản duy trì hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và điều lệ; tiếp tục tập hợp, đoàn kết hội viên, phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, tham gia tư vấn, phản biện chính sách, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề và các hoạt động chuyên môn theo quy định.

Từ hoạt động chuyên môn, nhiều hội còn tích cực huy động nguồn lực xã hội chăm lo hội viên, hỗ trợ người yếu thế, giáo dục, y tế, văn hóa; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn… Những hoạt động này góp phần bổ sung nguồn lực cùng thành phố thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tăng cường phối hợp, hướng hoạt động về hội viên

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Một chuyển biến đáng chú ý là chuyển đổi số từng bước được đưa vào phương thức hoạt động của các hội. Đến nay, 18/18 hội đã được tạo tài khoản trên Hệ thống điều hành tác nghiệp của MTTQ; 118 tài khoản được tạo trên Không gian làm việc số HanoiWork để triển khai đánh giá cán bộ theo phương pháp KPI/OKR.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trên môi trường số được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đồng thời tạo thêm điều kiện để các hội đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các Hội quần chúng trong quá trình chuyển về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Sau 6 tháng, các hội đã chủ động ổn định tổ chức, duy trì hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, từng bước thích ứng với phương thức hoạt động mới trong hệ thống Mặt trận.

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, hoạt động của các hội cơ bản được duy trì, không để xảy ra khoảng trống. Nhiều hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên; triển khai hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, xã hội, nhân đạo, từ thiện; chăm lo hội viên và hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, thành phố và MTTQ Việt Nam thành phố phát động.

Đáng chú ý, một số hội bước đầu phát huy tốt thế mạnh về trí tuệ, kinh nghiệm và mạng lưới hội viên, đóng góp vào những nhiệm vụ chung của thành phố; tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện an sinh xã hội.

“Qua 6 tháng, bước đầu chúng ta đã tạo được sự kết nối giữa Mặt trận và các Hội quần chúng, trở thành một ngôi nhà chung; từng bước đi vào nền nếp và xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi bên”, bà Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng chỉ ra một số khó khăn, trong đó có việc cơ chế, chính sách và các văn bản liên quan chưa được sửa đổi, bổ sung đồng bộ với mô hình mới. Việc vừa thực hiện mô hình mới, vừa tháo gỡ những điểm chưa phù hợp khiến một số quy trình còn mất thời gian, nhất là công tác tổ chức đại hội.

Từ thực tế này, MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tháo gỡ những điểm chưa thống nhất; đồng thời điều chỉnh cách thức phối hợp, báo cáo theo hướng khoa học, gọn nhẹ, hiệu quả hơn.