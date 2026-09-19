Các học viện CAND đã sẵn sàng cho kỳ thi đánh giá văn bằng 2 Công an

Năm 2026, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tiếp tục là một trong những đơn vị có số lượng dự thi đông với hơn 1.100 thí sinh đăng ký dự thi. Học viện bố trí 18 phòng thi, chia làm 2 ca thi sáng và chiều.

Chia sẻ với PV Báo CAND, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết: Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức trên máy tính nên học viện đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, con người và quy trình vận hành để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thí sinh thực hiện quy trình xác thực sinh trắc học tại Học viện CSND sáng 19/9.

Ban Giám đốc Học viện CSND xác định rõ đằng sau mỗi bài thi của thí sinh là một hệ thống gồm nhiều khâu liên kết chặt chẽ, từ ngân hàng câu hỏi, phần mềm tổ chức thi, thiết bị đầu cuối, hệ thống máy chủ, mạng, điện, cán bộ coi thi, cán bộ kỹ thuật đến các phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra đối với học viện là phải chuẩn bị đồng bộ, chủ động xử lý cả những tình huống có thể phát sinh trong quá trình thi.

Cán bộ kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi.

“Học viện CSND đặc biệt chú trọng phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống gian lận thi, kiểm tra thí sinh dự thi bằng sinh trắc học. Trong đó, chú ý rà soát tất cả các quy trình thi, xây dựng kịch bản ứng phó với các phương án dự phòng nhằm khắc phục các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Mục tiêu cuối cùng là không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào có thể ảnh hưởng đến thí sinh. Đến thời điểm này, mọi khâu của kỳ thi đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đảm bảo để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn”, Đại tá Nguyễn Đăng Sáu chia sẻ.

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi.

Lưu ý thêm với thí sinh, Phó Giám đốc Học viện CSND cho rằng, theo quy chế thi, tổng thời gian làm bài thi là 150 phút, gồm phần tự luận và phần trắc nghiệm. Đây là khoảng thời gian không quá dài đối với một bài thi kết hợp nhiều dạng câu hỏi. Do đó, kỹ năng phân bổ thời gian có ý nghĩa quan trọng. Thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi bắt đầu làm bài, xác định rõ yêu cầu của từng phần và phân bổ thời gian hợp lý; đồng thời bình tĩnh, tự tin, tránh các sai sót, nhầm lẫn không đáng có để hoàn thành tốt bài thi của mình.

Tại Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), công tác chuẩn bị cho kỳ thi văn bằng 2 Công an trên máy tính cũng được triển khai với yêu cầu cao, nhất là trong bối cảnh số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay tăng mạnh. Đại tá, TS Phạm Văn Năm, Phó Giám đốc Học viện PCCC và CNCH, Trưởng ban Coi thi cho biết, năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào học viện là 217 em, tăng gấp đôi so với năm 2025.

Học viện PCCC và CNCH tập huấn cho cán bộ coi thi, hoàn thành những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị thi trên máy tính.

Để chuẩn bị cho kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức trên máy tính, học viện đã bố trí 7 phòng thi, đồng thời chủ động rà soát toàn bộ các điều kiện phục vụ tổ chức thi, từ cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị đến nhân lực làm nhiệm vụ. Các khâu được phân công cụ thể, bảo đảm cán bộ tham gia coi thi, phục vụ kỳ thi nắm chắc nhiệm vụ và thực hiện đúng quy trình.

Một trong những nội dung được Học viện PCCC và CNCH đặc biệt chú trọng là công tác tập huấn cho cán bộ làm nhiệm vụ thi. Các thành viên tham gia kỳ thi được phổ biến, hướng dẫn cụ thể về quy trình tổ chức, nhiệm vụ của từng vị trí, đồng thời chủ động rà soát những tình huống có thể phát sinh trong quá trình thí sinh làm bài trên máy tính. Bên cạnh yếu tố con người, công tác kỹ thuật cũng được đặt lên hàng đầu. Hệ thống máy tính và các điều kiện phục vụ thi được kiểm tra, rà soát, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình thí sinh làm bài. Cán bộ kỹ thuật được bố trí để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết, bảo đảm việc xử lý tình huống không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

“Đối với một kỳ thi trên máy tính, không được chủ quan với bất kỳ khâu nào. Những sự cố rất nhỏ nếu không được xử lý kịp thời cũng có thể ảnh hưởng đến thí sinh. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị các phương án thật kỹ, bảo đảm kỳ thi diễn ra thông suốt. Đặc biệt, với đặc thù là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo phương thức này, học viện chú trọng phương án dự phòng đối với các tình huống liên quan đến kỹ thuật, điện và hệ thống máy tính. Mục tiêu được đặt ra là không để xảy ra sự cố, đồng thời nếu phát sinh tình huống bất thường phải có phương án xử lý nhanh chóng, đúng quy trình, bảo đảm quyền lợi của thí sinh và tính nghiêm túc, khách quan của kỳ thi”, Đại tá Phạm Văn Năm chia sẻ.

Tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng được triển khai trên tinh thần kỹ lưỡng, không lơ là, chủ quan ở bất cứ khâu nào. Năm nay, do số lượng thí sinh dự thi đông (khoảng hơn 1.100 thí sinh) nên Học viện ANND đã bố trí thành 26 phòng thi, chia thành 2 ca thi sáng và chiều. Học viện cũng đã chủ động chuẩn bị toàn diện từ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ đến đội ngũ cán bộ phục vụ kỳ thi.

Năm 2026 lần đầu tiên thực hiện xác thực sinh trắc học đối với thí sinh tham dự kỳ thi văn bằng 2 Công an trên máy tính.

Hệ thống máy tính, đường truyền, phần mềm thi và các thiết bị kỹ thuật được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng; các phương án dự phòng cũng được xây dựng nhằm hạn chế tối đa những sự cố có thể phát sinh trong quá trình thí sinh làm bài. Cùng với đó, cán bộ coi thi, cán bộ kỹ thuật và các lực lượng phục vụ được phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức tập huấn, làm quen với quy trình thi trên máy tính. Việc chuẩn bị kỹ càng không chỉ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra thông suốt mà còn góp phần bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng trong từng khâu của kỳ thi...

Cán bộ Học viện ANND hướng dẫn thí sinh làm thủ tục xác thực sinh trắc học và phổ biến quy chế thi. Ảnh: Danh Vỵ.

Tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, số lượng thí sinh dự thi năm nay cũng tăng mạnh so với năm 2025 nên Học viện đã bố trí 7 phòng thi. Đáng chú ý, Học viện là cơ sở duy nhất trong 4 học viện phía Bắc chủ động được nguồn máy tính tại chỗ phục vụ kỳ thi...

Thí sinh làm thủ tục xác thực sinh trắc học tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Ảnh: Anh Tuấn.

Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết, việc Bộ Công an lựa chọn triển khai thi trên máy tính trước đối với kỳ thi văn bằng 2 Công an tuyển mới được xây dựng trên cơ sở cân nhắc toàn diện về đối tượng dự thi, quy mô tổ chức và yêu cầu quản lý, không đơn thuần là “tập dượt” mà là phù hợp với lộ trình đổi mới đã được phê duyệt. Trước hết, đây là kỳ thi có quy mô thí sinh không quá lớn, đối tượng dự thi đã tốt nghiệp loại khá trình độ đại học trở lên, có trình độ học vấn, khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin tương đối đồng đều. Điều này thuận lợi cho việc triển khai thi trên máy tính, bảo đảm an toàn, ổn định, hạn chế tối đa các rủi ro kỹ thuật trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, nội dung và cấu trúc đề thi của kỳ thi này phù hợp với việc đánh giá trên nền tảng số, cho phép áp dụng các dạng câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tình huống, qua đó phát huy ưu thế của hình thức thi trên máy tính trong việc đánh giá năng lực tư duy, khả năng phân tích và xử lý vấn đề của thí sinh.

Đặc biệt, thông qua việc tổ chức thi trên máy tính đối với kỳ thi này, Bộ Công an có điều kiện rà soát toàn diện hệ thống kỹ thuật, quy trình tổ chức, phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong điều kiện thực tế, từ đó kịp thời rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện để áp dụng trong những kỳ thi tiếp theo…

Đại tá, TS Hoàng Đại Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi văn bằng 2 Công an trên máy tính tại Học viện CSND sáng 19/9.

Trước thời điểm diễn ra kỳ thi, Cục Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị chức năng bố trí nhiều đoàn kiểm tra công tác rà soát, chuẩn bị cho kỳ thi văn bằng 2 Công an trên máy tính tại các học viện CAND.

Sáng 19/9, đoàn công tác của Cục Đào tạo do Đại tá, TS Hoàng Đại Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi văn bằng 2 Công an năm 2026 tại Học viện CSND. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Cục Đào tạo đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, toàn diện của Học viện CSND. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Đào tạo cũng đề nghị Học viện CSND cần tiếp tục rà soát kỹ các khâu cuối cùng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, từ đó lựa chọn được những thí sinh phù hợp nhất để tiếp tục đào tạo tại các học viện CAND.

Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoài Công an (văn bằng 2 Công an) có khoảng hơn 5.100 thí sinh dự thi/530 chỉ tiêu nên đây được xem là kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao với tỷ lệ xấp xỉ 10 “chọi” 1. Theo định dạng đề thi do Bộ Công an công bố, thí sinh làm bài trong 150 phút, thang điểm 100. Bài thi gồm hai phần: Phần 1 Tự luận nghị luận xã hội (bắt buộc), thời gian tối đa 60 phút, tối đa 30 điểm. Phần 2: Trắc nghiệm theo mã bài thi CA1, CA2, CA3 hoặc CA4 mà thí sinh đã đăng ký, gồm một trong bốn môn: Toán cao cấp, Kinh tế học vĩ mô, Triết học, Lý luận nhà nước và pháp luật; thời gian tối đa 90 phút, tối đa 70 điểm.