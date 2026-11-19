Từ ngày 27 đến 29/11, tại Đặc khu Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo, UBND Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị tổ chức chương trình tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển năm 2026, với chủ đề “Vì Biển đảo xanh” và thông điệp cốt lõi “Không rác thải nhựa - San hô hồi sinh”. Chương trình kết hợp tọa đàm, triển lãm, làm sạch biển và lặn phục hồi rạn san hô. Hoạt động gắn kết bảo vệ môi trường sinh thái với giữ gìn chủ quyền biển đảo và nâng cao ý thức cộng đồng.