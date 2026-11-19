Các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hoá - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026
Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm cộng đồng phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Các hoạt động được tổ chức đa dạng, tạo không gian giao lưu, kết nối, đồng thời là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa hình ảnh đất và người xứ Lạng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cac-hoat-dong-trong-khuon-kho-tuan-van-hoa-dai-doan-ket-toan-dan-toc-5108726.html