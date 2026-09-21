Các hoạt động trong khuôn khổ Hội Háng Pỉnh năm 2026
Hội “Háng Pỉnh” là nét văn hóa truyền thống gắn với phiên chợ bánh nướng dịp Tết Trung thu của người Tày, Nùng Lạng Sơn. Theo truyền thống, ngày 12/8 âm lịch hằng năm, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng trong và ngoài tỉnh lại nô nức tìm về chợ Kỳ Lừa (phường Kỳ Lừa) và tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ (phường Lương Văn Tri) để trẩy hội, cùng thưởng thức bánh nướng, giao lưu hát sli, lượn và tham gia các hoạt động văn hóa dân gian.
Năm 2026, Hội truyền thống Háng Pỉnh tiếp tục được duy trì tổ chức với nhiều hoạt động trình diễn, trải nghiệm và tái hiện không gian văn hóa chợ phiên, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc. Báo Lạng Sơn điện tử xin thông tin đến quý độc giả các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cac-hoat-dong-trong-khuon-kho-hoi-hang-pinh-nam-2026-5104953.html