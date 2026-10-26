Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam phải tạo thành đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng

Sáng 26-10, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các xã, phường, đặc khu để rà soát việc triển khai chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026 được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố; cao điểm từ ngày 16 đến 26-11.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, tối 22-11 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Thanh âm quê hương” tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Đợt phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam khai mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (cơ sở 2, phường Phan Rang), kết hợp chiếu phim lưu động tại các thôn, tổ dân phố từ ngày 18 đến 25-11. Từ ngày 18 đến 24-11, Ngày hội đọc sách và triển lãm ấn phẩm về văn hóa được tổ chức tại Thư viện tỉnh, thư viện các cơ sở giáo dục và hệ thống thư viện, phòng đọc sách ở các xã, phường. Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm “Ký ức văn hóa Khánh Hòa” từ ngày 1 đến 28-11 tại cơ sở 2, giới thiệu lịch sử, di sản, đời sống cộng đồng của vùng đất Khánh Hòa. Từ ngày 15 đến 28-11, Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng từ lòng đất” tại cơ sở 1, giới thiệu tư liệu, hiện vật khảo cổ học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa tổ chức không gian văn hóa ẩm thực gắn với trò chơi dân gian.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu ý kiến.

Đại diện Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa báo cáo về ý tưởng tổ chức không gian văn hóa ẩm thực.

Điểm nhấn cấp tỉnh là chương trình “Nhịp bước Khánh Hòa vạn sắc” do Sở VH-TT-DL chủ trì, diễn ra từ 6 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 24-11 tại khu vực Quảng trường 2 tháng 4 và Công viên Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang. Mở đầu là màn khiêu vũ thể thao “Sức sống mới”, tiếp đến là hoạt động đi bộ diễu hành trên đường Trần Phú với áo dài, áo bà ba và trang phục các dân tộc. Trong ngày còn có chương trình nghệ thuật cộng đồng và giao lưu văn nghệ của các hội, nhóm, câu lạc bộ.

Cũng trong ngày này, tỉnh tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Po Inu Nagar” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ phát động trao tặng hiện vật, tư liệu về Trường Sa. Chương trình khép lại bằng lễ trao giải và công bố tác phẩm cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa tại sân khấu cạnh tháp Trầm Hương. Dịp này, các di tích do địa phương quản lý mở cửa miễn phí đón người dân và du khách.

Điểm mới của chương trình là Sở VH-TT-DL giữ vai trò bảo đảm điều kiện tổ chức như sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hỗ trợ chuyên môn. Nội dung do các hội, nhóm, câu lạc bộ tự nguyện đăng ký, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đến nay, liên hoan đã hoàn thành 8 cụm thi diễn với sự tham gia của 64 xã, phường. Chương trình công diễn dự kiến diễn ra ngày 13-11 tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh.

Ở cấp cơ sở, tính đến ngày 15-10, toàn tỉnh có 36/65 xã, phường, đặc khu ban hành kế hoạch hưởng ứng. Trong đó, phường Ba Ngòi tổ chức cuộc thi trực tuyến “Hành trình di sản”; phường Ninh Hòa phát động phong trào “Mỗi người dân - một hành động đẹp vì văn hóa”; 2 xã Bắc Khánh Vĩnh và Nam Khánh Vĩnh trình diễn di sản văn hóa Raglai, T’rin; xã Khánh Sơn tổ chức đêm văn nghệ tại nhà dài truyền thống Hòn Dung; xã Vĩnh Hải tổ chức giải chạy Vĩnh Hải Run 2026…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đánh giá cao sự chủ động và công tác chuẩn bị của Sở VH-TT-DL cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, nhận thức đầy đủ ý nghĩa đặc biệt của Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp quan trọng để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, giúp mỗi người dân không chỉ thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo, làm giàu thêm các giá trị văn hóa dân tộc. Vì vậy, các hoạt động phải trở thành đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, lấy Nhân dân làm chủ thể, lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm, qua đó tạo dấu ấn sâu đậm ngay từ lần tổ chức đầu tiên. Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, chú trọng giá trị kết nối cộng đồng, tuyệt đối tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu tổ chức đồng loạt các hoạt động tại 880 khu dân cư trên toàn tỉnh, với nội dung phong phú, phù hợp đặc trưng từng địa phương. Các hoạt động cần chú trọng tôn vinh, quảng bá văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa ẩm thực, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Các địa phương chưa ban hành kế hoạch phải khẩn trương hoàn thành ngay trong ngày 26-10. Kế hoạch phải phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả và được quán triệt đến từng thôn, tổ dân phố. Mỗi địa phương chủ động lựa chọn hoạt động điểm nhấn thể hiện rõ bản sắc riêng, tổ chức theo chuỗi, thuận tiện cho người dân tham gia; chủ động bố trí kinh phí, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau sự kiện.

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương mở rộng tối đa không gian văn hóa, huy động hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch. Các di tích, bảo tàng kéo dài thời gian mở cửa, miễn phí hoặc giảm giá tham quan để phục vụ Nhân dân. Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và Hiệp hội Ẩm thực được giao phối hợp tổ chức không gian văn hóa ẩm thực quy mô lớn, gắn với trò chơi dân gian và các cuộc thi để giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng miền, địa phương. Sở Tài chính khẩn trương trình phương án phân bổ kinh phí kịp thời cho các địa phương. Cùng với đó, cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở đến từng khu dân cư, vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.