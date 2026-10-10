Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức vào ngày 10/10 hằng năm theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022. Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia"./.

(TTXVN/Vietnam+)