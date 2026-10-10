Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia được triển khai với yêu cầu đổi mới, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức vào ngày 10/10 hằng năm theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022. Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia"./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-post1141140.vnp