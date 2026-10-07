Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 448/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo Kế hoạch, các hoạt động được tổ chức thường xuyên, tập trung từ ngày 01/10 đến hết tháng 10/2026, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số; khuyến khích người dân nâng cao kỹ năng số, tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-1010-tren-dia-ban-tinh-post911320.html