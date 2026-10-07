Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) trên địa bàn tỉnh

Là địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đến các tầng lớp Nhân dân, xã Trung Thuần đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Những chủ trương, nghị quyết đã được Đảng bộ xã Trung Thuần đưa vào cuộc sống một cách thuận lợi nhờ “đảng viên đi trước, làm trước”, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được phát huy.