Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Nhiều chương trình miễn, giảm phí phục vụ nhân dân

Sáng 5.11 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì họp báo

Chủ trì họp báo có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.

Họp báo được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế đến các điểm cầu tại các Sở VHTTDL, Sở VHTT và các cơ quan Báo và PT-TH các tỉnh/thành phố; với sự tham gia của khoảng 1.100 đại biểu.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh họp báo

Trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VHTTDL) Vi Thanh Hoài cho biết, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức rộng khắp từ Trung ương và chú trọng ở cấp cơ sở; hướng tới nhiều đối tượng, trong đó có trẻ em, thanh thiếu niên, người cao tuổi và các gia đình...

Tính đến nay đã có khoảng 450 hoạt động được cập nhật trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (cmap.vn).

Cùng với đó, các nhà hát trên cả nước đều tổ chức các sự kiện, chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở và Gia đình Vi Thanh Hoài

Với số lượng các hoạt động lớn, để tránh tình trạng các hoạt động được tổ chức bị “đồng nhất”, các địa phương sẽ căn cứ vào đặc điểm văn hóa vùng miền, lựa chọn những nét đặc trưng của văn hóa địa phương để đưa vào các hoạt động chào mừng. Qua đó, nhiều hoạt động sẽ mang đậm màu sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và phù hợp với mọi đối tượng.

Đối với các chính sách ưu đãi của các sự kiện trong dịp này, bà Vi Thanh Hoài cho hay, người dân có thể theo dõi tại mục Ưu đãi của Bản đồ số văn hóa Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở Ngày Văn hóa Việt Nam, sau ngày này, bà Vi Thanh Hoài nhấn mạnh, việc phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở sẽ tiếp tục được chú trọng, thông qua các chuỗi hoạt động phù hợp với nhiều đối tượng, để văn hóa thấm sâu vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân.

Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Phạm Định Phong

Đối với các hoạt động chào mừng thuộc lĩnh vực di sản, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) Phạm Định Phong thông tin, Cục đã có văn bản gửi hệ thống các bảo tàng, ban quản lý di tích, trung tâm bảo tồn di tích, các Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành phố về việc định hướng tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Văn bản đề nghị các đơn vị nghiên cứu kế hoạch tổ chức thực hành trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, ghi danh. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động giới thiệu, liên hoan, trưng bày, hội nghị, hội thảo, các hoạt động tuyên truyền... nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản, di tích. Cục Di sản văn hóa thời gian tới sẽ trực tiếp làm việc với các Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành phố để định hướng các nội dung cho phù hợp.

Ông Phạm Định Phong nêu rõ, một trong những hoạt động nổi bật sẽ diễn ra tại Ninh Bình là không gian di sản ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, với Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, dự kiến mở cửa từ ngày 21 - 27.11. Cùng thời gian này có các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản.

Bảo tàng Ninh Bình là nơi dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật ngày 21.11.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, Bộ VHTTDL cho biết, Bộ đã xây dựng mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động truyền thông phải gắn với mẫu biểu trưng, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai; tạo hiệu ứng lan tỏa từ Trung ương đến địa phương, trong nước và ngoài nước.

Bộ VHTTDL sẽ đẩy mạnh thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam tới phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng sẽ được lồng ghép trong một số chương trình ngoại giao.

Thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam hiện cũng đã được chuyển tới các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Trên cơ sở điều kiện thực tế, các trung tâm sẽ tổ chức những hoạt động phù hợp nhằm quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự họp báo

Về phía Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển Văn hóa Việt Nam, Hà Nội đã chủ động triển khai các nhiệm vụ tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, từ cấp thành phố đến các sở, ngành và địa phương.

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, Hà Nội được Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 giao chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi cho BTC

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh, đây là chương trình cấp quốc gia, không phải sự kiện riêng của Hà Nội. Thành phố được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện.

Đến nay, Hà Nội đã hoàn thiện nội dung, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền về chương trình, quy mô tổ chức; đồng thời phối hợp với các ban, bộ, ngành thống nhất kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, thành phố đã thành lập BTC với sự tham gia của các ban, bộ, ngành liên quan. Ban Tuyên giáo Trung ương là đầu mối thẩm duyệt, chỉ đạo nội dung. UBND TP Hà Nội và Bộ VHTTDL là hai cơ quan chính phối hợp tổ chức.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là hai cơ quan đồng thực hiện. Công tác chuẩn bị đang được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Về phương án phát hành vé, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định chương trình phục vụ nhân dân và hoàn toàn miễn phí. Thành phố đã chuẩn bị nền tảng cấp phát vé điện tử. Thông tin về thời điểm phát hành, cách thức và điều kiện nhận vé sẽ sớm được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm thuận tiện cho người dân đăng ký tham dự.