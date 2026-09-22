Các Hoa hậu, Á hậu sẻ chia yêu thương với trẻ em mắc bệnh tim dịp Trung thu

Các Hoa hậu, Á hậu tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, sẻ chia yêu thương với trẻ em mắc bệnh tim dịp Trung thu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Các Hoa hậu, Á hậu đã đến Bệnh viện Tim Hà Nội, đồng hành cùng chương trình “Vầng trăng cổ tích-Trái tim cho em”, trao tặng những phần quà Trung thu, dành thời gian thăm hỏi, vui chơi và động viên các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

Sự xuất hiện của Miss Galaxy 2026 Dương Phương Thảo, Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam Trần Minh Phương, Á hậu 1 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu Cao Anh Thư, Á hậu 4 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu Hoàng Vũ Ngọc Ánh… tại chương trình đã đem đến nhiều tình cảm nồng ấm, với những món quà được trao tận tay, những lời hỏi han chân thành cùng những cái nắm tay ấm áp.

Đây là hoạt động thiện nguyện đầu tiên sau khi đăng quang của Miss Galaxy 2026 Dương Phương Thảo. Chia sẻ cảm xúc trong hành trình đặc biệt này, người đẹp cho biết chiến thắng tại Miss Galaxy 2026 chính là cột mốc mở ra cho cô cơ hội quý giá để lan tỏa những giá trị tích cực, sẻ chia yêu thương và đồng hành cùng cộng đồng.

“Được đến thăm và chia sẻ với các em nhỏ mắc bệnh tim là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi mong rằng, với vai trò của một Hoa hậu, tôi có thể tiếp tục đến với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, góp một phần nhỏ bé để mang đến cho các em niềm vui, niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, Dương Phương Thảo bày tỏ.

Sự góp mặt của các Hoa hậu, Á hậu đã mang đến nhiều tình cảm nồng ấm cho các em nhỏ tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam Trần Minh Phương cho biết, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ khi thưởng thức những tiết mục biểu diễn trong chương trình khiến cô vô cùng xúc động. Trần Minh Phương mong muốn có thể tiếp tục tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, sẻ chia nhiều hơn với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực vượt qua bệnh tật và những thử thách trong cuộc sống.

Bên cạnh chương trình “Vầng trăng cổ tích-Trái tim cho em”, các người đẹp còn tham dự Gala kỷ niệm 18 năm “Trái tim cho em” với chủ đề “Thắp sáng ước mơ”, trong vai trò khách mời danh dự.

Gala là dịp nhìn lại hành trình 18 năm của “Trái tim cho em” trong việc mang cơ hội chữa trị đến với trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Sau 18 năm, hàng nghìn trái tim trẻ thơ đã được chữa lành, mở ra cơ hội để các em được sống khỏe mạnh, trở lại trường học và tiếp tục hành trình trưởng thành.

Với chủ đề “Thắp sáng ước mơ”, Gala năm nay tiếp tục mở rộng sự quan tâm của cộng đồng, từ việc “chữa lành trái tim” đến “vun đắp tương lai”, kêu gọi sự chung tay để các em có thêm điểm tựa sau phẫu thuật, được học tập, hòa nhập cộng đồng và từng bước theo đuổi những ước mơ của mình.

Tham gia các hoạt động, các Hoa hậu, Á hậu càng ý thức sâu sắc hơn về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo dõi chương trình, lắng nghe những câu chuyện về các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cũng như những mất mát sau trận lũ quét tại Lai Châu, các người đẹp không khỏi xúc động. Những câu chuyện ấy càng thôi thúc họ sống trách nhiệm hơn, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng hành cùng chương trình, Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Nhà sáng lập, Trưởng Ban tổ chức Miss Galaxy, Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu cùng nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, khẳng định: nhân ái là một trong những tiêu chí quan trọng được đặt ra trong quá trình lựa chọn các người đẹp đăng quang tại những cuộc thi do đơn vị tổ chức.

Bà cho rằng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ không chỉ thể hiện ở diện mạo mà còn ở trí tuệ và trái tim ấm áp, nhân hậu, biết yêu thương, sẻ chia. Vì vậy, trước, trong và sau mỗi cuộc thi, Ban tổ chức đều chú trọng tới các hoạt động giúp các thí sinh có cơ hội đến với những hoàn cảnh yếu thế, người bệnh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, động viên.

“Khi một người đẹp có trái tim nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia, sẽ trở thành người phụ nữ đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn. Chúng tôi luôn tìm kiếm những hình mẫu phụ nữ có nền tảng ấy, bên cạnh các tiêu chí riêng của từng cuộc thi", Thạc sĩ Đàm Hương Thủy khẳng định.