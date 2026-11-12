Các hồ thủy điện, thủy lợi ở Đà Nẵng điều tiết xả lũ

Lúc 7 giờ ngày 12/11, mực nước của hồ thủy điện Sông Tranh 2 ở cao trình 172,49/175m. (Ảnh: TĐST)

Căn cứ Bản tin dự báo khí tượng thủy văn hồ thủy điện Sông Tranh 2 số 29/2026/ST2-LU của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, lúc 7 giờ ngày 12/11, mực nước của hồ thủy điện Sông Tranh 2 ở cao trình 172,49/175m; lưu lượng nước về hồ đạt 1.123m3/s; lưu lượng phát điện qua máy đạt 95m3/s; không có lưu lượng xả qua tràn.

Theo Phó Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh Lê Đình Phúc, mục đích vận hành hồ thủy điện Sông Tranh 2 nhằm bảo đảm mực nước hồ không vượt mực nước dâng bình thường 175m theo quy trình 2138/QĐ-TTg ngày 06/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn.

Lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 70÷1000m﻿3/s nhằm bảo đảm mực nước hồ không vượt mực nước dâng bình thường 175m. (Ảnh: TĐST)

Thời điểm thực hiện lệnh vận hành dự kiến từ 15 giờ, ngày 12/11/2026. Lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 70÷1000m3/s. Tùy thuộc lưu lượng nước về hồ, công ty sẽ điều chỉnh chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 2138. Công ty thủy điện Sông Tranh thông báo đến Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã: Trà My, Trà Tân, Trà Đốc, Lãnh Ngọc, Phước Trà, Quế Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, và Việt An; các chủ hồ, đập: Sông Tranh 3; Sông Tranh 4; ĐăkMi 4B, 4C; Khe Diên; Thanh Quýt-Bầu Nít và các đơn vị liên quan biết, theo dõi.

Mực nước hồ Phú Ninh vào lúc 7 giờ ngày 12/11 ở cao trình +32,29/32m. (Ảnh: ANH QUÂN)

Còn tại hồ thủy lợi Phú Ninh, thực hiện công điện số 06/CĐ-UBND ngày 8/11/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển và Quyết định số 52/QĐ-SNNMT ngày 23/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy trình vận hành 5 hồ chứa nước Vĩnh Trinh, Việt An, Đông Tiển, Phú Ninh, Thạch Bàn và phương án ứng phó thiên tai năm 2026 đã được phê duyệt.

Theo đó, mực nước hồ Phú Ninh vào lúc 7 giờ ngày 12/11 ở cao trình +32,29/32m. Theo Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn thành phố Đà Nẵng số MLDR-57/03h30/DNAN ngày 12/11/2026 của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, có nơi mưa trên 130mm. Để duy trì mực nước hồ Phú Ninh cao nhất bảo đảm đúng Quy trình vận hành đến cuối tháng 11 ở cao trình 32m, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng sẽ điều tiết qua tràn xả sâu với lưu lượng điều tiết từ 30m3/s đến 700m3/s. Thời điểm bắt đầu vận hành điều tiết vào lúc 14 giờ ngày 12/11.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng sẽ điều tiết qua tràn xả sâu với lưu lượng điều tiết từ 30m﻿3/s đến 700m﻿3/s. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng Đỗ Ngọc Tùng cho biết, đơn vị đã có báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, gồm: Tam Anh, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Thăng Điền, Thăng Trường, Thăng An, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Nam Phước và các đơn vị liên quan theo dõi, chỉ đạo thông báo kịp thời thông tin đến nhân dân vùng hạ du được biết để chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản... giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra.

Trước đó, Công ty cổ phần thủy điện Đak Mi phát đi thông báo về việc vận hành hồ chứa thủy điện Đak Mi 4A trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn vào lúc 10 giờ sáng ngày 11/11, với lưu lượng vận hành dự kiến từ 50÷2.500m³/s nhằm bảo đảm mực nước hồ ở cao trình 256m.