Các hồ thủy điện ở Huế điều tiết nước để ứng phó mưa lớn 700mm

Hồ Tả Trạch điều tiết nước từ chiều 8.11. Ảnh: M.D

Từ chiều 8.11, hồ Tả Trạch điều tiết nước về hạ du, tổng lưu lượng xả từ 190 – 230m3/s; trong đó lưu lượng qua cống xả sâu khoảng 110 – 150m3/s, lưu lượng qua nhà máy thủy điện khoảng 80m3/s.

Tiếp đó, từ sáng ngày 9.11, thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 – A Lin B1) cũng sẽ vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến với mức có thể đạt 500m3/s. Hồ thủy điện A Lưới cũng tăng điều tiết nước qua tràn với mức có thể đạt 900m3/s.

Theo dự báo, TP. Huế sẽ đón đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 9 đến 12.11, với lượng mưa trung bình từ 300 – 500mm, có nơi lên đến 700mm. Khả năng lũ trên các sông tại Huế ở mức BĐ2 và trên BĐ2.

Chủ tịch UBND TP. Huế đã có công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động theo dõi dự báo và diễn biến mưa lũ, triển khai phương án ứng phó phù hợp, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

UBND TP. Huế chỉ đạo các địa phương phải tổ chức kiểm tra, rà soát, rút toàn bộ lực lượng, phương tiện khỏi những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi không bảo đảm an toàn; đồng thời bố trí lực lượng theo dõi, cảnh báo và chủ động ứng phó.

Đợt mưa lũ lớn năm 2025 đã gây ngập lụt nhiều nơi ở Huế. Trong ảnh là tại xã Đan Điền. Ảnh: CTV

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng phó, gây thiệt hại về người và tài sản.

UBND TP. Huế giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án ứng phó, sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn.

Công an TP. Huế chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người dân, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, sạt lở; kịp thời chi viện khi địa phương đề nghị.

Công điện yêu cầu bảo đảm an toàn các công trình giao thông, xây dựng; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, duy trì giao thông thông suốt. Đồng thời, rà soát phương án bảo đảm an toàn cho hành khách, du khách; chủ động tạm dừng hoạt động, di dời đến nơi an toàn khi có nguy cơ thiên tai.

Ngành giáo dục và y tế triển khai các biện pháp bảo vệ học sinh, giáo viên, chuẩn bị thuốc, thiết bị cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực sơ tán. Người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và thực hiện các biện pháp phòng tránh, nhất là tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất…