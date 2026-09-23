Các hình thái thời tiết cần chú ý trong tháng 10

Trong tháng 10, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa: PV

Thời tiết ảnh hưởng do không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết trong thời gian cuối tháng 9, từ 21/9-20/10/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1,5°C, có nơi cao hơn.

Cùng với đó, tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 15–30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ cao, kết hợp với mưa ít có thể gây ra các đợt nắng nóng khô hạn ở Trung Bộ. Cần chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết khô hanh, nắng nóng.

Mặc dù, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,2 cơn; Đổ bộ 1,0 cơn), nhưng vẫn cần chú ý mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày mưa vừa đến mưa to.

Ngoài ra, đáng chú ý, dự báo về không khí lạnh tiếp tục có khả năng xảy ra và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/9 đến ngày 24/9

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Bắc Trung Bộ ngày 24/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông.

- Các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2. Nhận định thời tiết từ đêm 24/9 đến ngày 02/10:

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

- Bắc Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 25/9 mưa có xu hướng giảm dần.

- Các nơi khác ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến khoảng ngày 26/9; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.