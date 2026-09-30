Các hiệp hội thép Mỹ đề nghị siết nhập khẩu thép từ Hàn Quốc

Theo Inside Trade, các hiệp hội lớn của ngành thép Mỹ gồm Hiệp hội các nhà sản xuất thép Mỹ (SMA), Viện Sắt và Thép Mỹ (AISI), Công đoàn Công nhân Thép Mỹ (USW) cùng một số tổ chức liên quan đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhằm hạn chế thép nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Sản phẩm thép cuộn do Hyundai Steel Hàn Quốc sản xuất. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong thư ngày 28/9, các nhóm cho rằng lượng thép Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ đang tăng mạnh, dù Mỹ đã áp thuế an ninh quốc gia theo Điều 232 và mức thuế đối với thép hiện ở 50%.

Theo thư kiến nghị, nhập khẩu thép dài từ Hàn Quốc, gồm thép thanh và thép xây dựng, đạt mức kỷ lục 145.300 tấn trong tháng 7/2026, cao gấp gần 4 lần so với 36.400 tấn cùng kỳ năm 2025 và hơn 6 lần mức 22.100 tấn của tháng 7/2024.

Nhập khẩu thép dẹt, đặc biệt là galvalume – loại thép tấm phủ hợp kim nhôm kẽm – cũng tăng nhanh sau khi các hạn ngạch trước đây bị bãi bỏ trong đợt mở rộng thuế Mục 232.

Với sản phẩm ống và ống dẫn, Mỹ nhập 160.300 tấn từ Hàn Quốc chỉ riêng trong tháng 7. Theo các hiệp hội, nếu duy trì tốc độ này, lượng nhập khẩu cả năm có thể vượt 1 triệu tấn.

Các nhóm thép Mỹ lập luận rằng ngành sản xuất ống thép Hàn Quốc có công suất dư thừa lớn và phụ thuộc quá mức vào thị trường xuất khẩu, trong đó Mỹ là một thị trường quan trọng.

Họ đề nghị áp dụng ngay hạn ngạch thuế quan đối với thép Hàn Quốc, trong đó mức thuế trong hạn ngạch tối thiểu là 50%, còn lượng vượt hạn ngạch phải chịu mức thuế cao hơn.

Đồng thời, họ yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Bộ Thương mại và Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) điều tra nguyên nhân của đợt gia tăng nhập khẩu và sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại phù hợp nếu phát hiện hành vi không công bằng hoặc làm méo mó thị trường.

Động thái này diễn ra khi Seoul đang chờ Washington phê duyệt dự án đầu tư đầu tiên trong gói thỏa thuận thương mại - đầu tư song phương, theo đó Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc phần lớn hàng hóa Hàn Quốc chịu mức thuế tối đa 15%.

Sức ép với ngành thép vì vậy có thể trở thành một điểm căng thẳng mới trong quan hệ kinh tế Mỹ - Hàn.