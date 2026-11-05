Các hiệp hội, ngành hàng cần chủ động cảnh báo thủ đoạn buôn lậu, gian lận mới

Chiều 5/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã tổ chức buổi làm việc với các hiệp hội ngành hàng về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc với các hiệp hội ngành hàng.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đỗ Hồng Trung nhấn mạnh, tăng cường phối hợp giữa Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với các hiệp hội ngành hàng là yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo ông Đỗ Hồng Trung, với lợi thế trực tiếp tham gia thị trường, các hiệp hội và doanh nghiệp hội viên có điều kiện nắm bắt sát tình hình sản xuất, kinh doanh, biến động cung cầu, giá cả, hệ thống phân phối cũng như những dấu hiệu bất thường trong lưu thông hàng hóa. Đây là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng, giúp cơ quan quản lý và lực lượng chức năng nhận diện sớm nguy cơ, phương thức, thủ đoạn vi phạm; đồng thời đánh giá những tác động của hàng giả, hàng nhập lậu đối với sản xuất trong nước, quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.

Để phát huy hiệu quả vai trò của các hiệp hội, ông Đỗ Hồng Trung cho rằng, cần thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bên. Trong đó, các hiệp hội cần chủ động cung cấp thông tin, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn vi phạm mới theo từng ngành hàng; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách và công tác quản lý nhà nước để cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh trao đổi thông tin, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật giữa các hiệp hội, doanh nghiệp với Văn phòng Thường trực và lực lượng chức năng, tạo sự gắn kết trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tính đến ngày 30/10/2026, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 122.888 vụ việc vi phạm. Trong đó, có 10.724 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 102.715 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 9.449 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 18.313,829 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 2.278 vụ án với 3.968 đối tượng.

Vi phạm diễn ra trên nhiều lĩnh vực, với các mặt hàng đáng chú ý như thời trang, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, thuốc lá điếu, đường cát, phân bón và thực phẩm, hàng gia dụng có giá trị cao.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, việc phát huy vai trò của hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong cung cấp thông tin, cảnh báo nguy cơ, nhận diện vi phạm có ý nghĩa ngày càng quan trọng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.

Đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp nêu ý kiến.

Tại buổi làm việc, đại diện các hiệp hội ngành hàng đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các ý kiến tập trung vào việc nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.

Trong đó, đại diện Hiệp hội Mía đường Việt Nam đề cập đến tình trạng đường nhập lậu, kiến nghị tăng cường kiểm soát để bảo vệ sản xuất trong nước và đầu ra cho người trồng mía. Các hiệp hội trong lĩnh vực thuốc lá, bia - rượu - nước giải khát, phân bón, sản xuất xe máy cũng chia sẻ những nguy cơ vi phạm, tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng và cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Đáng chú ý, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Trước sự phát triển nhanh của phương thức kinh doanh trực tuyến, phạm vi phân phối rộng và thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, các đại biểu cho rằng cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và doanh nghiệp trong phát hiện, truy xuất nguồn gốc, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, các hiệp hội kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ bất cập trong thực thi pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò, huy động nguồn lực và chuyên môn của doanh nghiệp hội viên, phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Đại tá Trần Đức Đông, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Trần Đức Đông, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhấn mạnh, yêu cầu phát huy vai trò chủ động của các hiệp hội, doanh nghiệp trong cung cấp thông tin, phản ánh những bất cập từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Công tác đấu tranh không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và người tiêu dùng.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của hiệp hội, phân loại những vấn đề thuộc thẩm quyền của từng bộ, ngành, địa phương để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo xử lý những vấn đề liên ngành, phức tạp.

Thời gian tới, việc phối hợp sẽ tập trung vào thiết lập đầu mối trao đổi thông tin thường xuyên; tăng cường hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật trong nhận diện hàng thật, hàng giả; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách. Qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.