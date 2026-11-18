Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU-Anh sắp tới, các hiệp hội ngành công nghiệp ô tô tại Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi dỡ bỏ các rào cản thương mại đang đe dọa mối quan hệ giao thương trị giá 80 tỷ euro (88 tỷ USD) mỗi năm.

Một mẫu xe của hãng xe Đức Mercedes. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Theo một tuyên bố đăng trên trang web của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT) vào ngày 17/11, SMMT cùng Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu đã kêu gọi một cam kết chung nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách "Sản xuất tại châu Âu" và các quy định về quy tắc xuất xứ đối với ô tô.

Tuyên bố cho biết, dự luật "Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp EU" có nguy cơ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các loại xe, linh kiện và pin được sản xuất tại Anh trên thị trường EU, khi ngăn cản việc tiếp cận các ưu đãi dành cho sản phẩm "Sản xuất tại châu Âu" cũng như các cơ hội mua sắm công.

Các hiệp hội nhấn mạnh rằng Anh cần được đối xử bình đẳng trong tất cả các điều khoản liên quan đến ngành ô tô, đồng thời các loại xe hoàn thiện và linh kiện sản xuất tại Anh không nên bị loại trừ khỏi thị trường EU.

Trong khi đó, các quy định nghiêm ngặt hơn về quy tắc xuất xứ theo Hiệp định Thương mại và Hợp tác (giữa Anh và EU) sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2027. Tuy nhiên, dự kiến vào năm tới, chưa đến 1/4 số xe điện chạy bằng pin và xe hybrid sạc điện được giao dịch giữa hai bên sẽ đáp ứng được các quy định này, khiến phần lớn số xe còn lại đối mặt với mức thuế quan 10%.

Tuyên bố nêu rõ, hai bên cần thống nhất các giải pháp để duy trì phần lớn hoạt động thương mại xe điện mà không phải chịu thuế quan, bảo vệ các khoản đầu tư ban đầu vào chuỗi cung ứng pin trong khu vực, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ quy định trong thời gian sớm nhất.