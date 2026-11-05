Các hiệp hội Mỹ đề nghị tiếp tục đình chỉ phí cảng đối với tàu Trung Quốc

Theo Inside Trade, nhiều hiệp hội công nghiệp và vận tải biển Mỹ ủng hộ đề xuất của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) tiếp tục đình chỉ phí cảng đối với tàu Trung Quốc đến ngày 9/1, nhằm tạo điều kiện đàm phán song phương.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Bayonne, New Jersey (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Các khoản phí được xây dựng sau cuộc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng hải, logistics và đóng tàu. Mỹ từng áp dụng ngắn hạn rồi đình chỉ từ tháng 11/2025. Hai nước nhất trí gia hạn thêm hai tháng vào tháng 9/2026. Các hiệp hội bán lẻ, khai khoáng, vận tải biển và sản xuất thiết bị cảnh báo tái áp dụng phí sẽ làm tăng chi phí, gây bất định cho chuỗi cung ứng và giảm sức cạnh tranh xuất khẩu Mỹ.

Nhiều tổ chức đề nghị đình chỉ vĩnh viễn. Ngành vận tải biển nhấn mạnh thời gian đóng tàu kéo dài 2,5–5 năm, không phù hợp với cơ chế chính sách thay đổi hai tháng một lần. Đồng thời, các doanh nghiệp, hiệp hội ô tô, thiết bị và dầu khí đề nghị miễn trừ riêng, nhất là tàu RoRo, tàu chở dầu.

Ngược lại, giới đóng tàu trong nước yêu cầu áp dụng phí cảng ngay để bảo vệ sản xuất và khuyến khích đầu tư tại Mỹ. Việc áp dụng phí khiến đơn hàng đóng tàu Trung Quốc chững lại, còn việc đình chỉ thúc đẩy đơn hàng nước này phục hồi. Liên minh đóng tàu Mỹ cảnh báo tiếp tục hoãn phí sẽ làm suy yếu động lực đầu tư tại Mỹ.