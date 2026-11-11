Các hành vi bị nghiêm cấm và phạm vi thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trả lời: Pháp luật về BHYT nghiêm cấm các hành vi như: Chậm đóng, trốn đóng BHYT; gian lận, giả mạo hồ sơ, giấy tờ, thẻ BHYT; cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác để khám bệnh, chữa bệnh; lạm dụng, trục lợi, sử dụng tiền đóng và quỹ BHYT sai mục đích; lập hồ sơ khống, kê khai sai sự thật để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái quy định; cản trở, gây khó khăn, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT; cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp thông tin, số liệu sai lệch về BHYT và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Luân ở xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, hỏi: Quỹ BHYT được sử dụng để thanh toán những chi phí khám, chữa bệnh nào?

Trả lời: Theo Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2024, quỹ BHYT thanh toán các chi phí: Khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả khám, chữa bệnh từ xa, tại nhà, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con; chi phí vận chuyển người bệnh đối với một số nhóm đối tượng theo quy định khi đang điều trị nội trú hoặc cấp cứu phải chuyển cơ sở khám, chữa bệnh; chi phí thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất và dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Việc thanh toán được thực hiện theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng và các điều kiện do pháp luật quy định.

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