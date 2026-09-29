Các hãng xe tại Mỹ hưởng lợi khi tiêu chuẩn nhiên liệu được nới lỏng

Theo Reuters, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết General Motors (GM) sẽ giảm khoảng 20,4 tỷ USD chi phí công nghệ đến năm 2031 nhờ các quy định mới về tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu được hoàn tất hôm 28/9. Tổng chi phí công nghệ của ngành công nghiệp ôtô được ước tính giảm 60,6 tỷ USD, tương đương khoảng 1.289 USD mỗi xe.

Các hãng xe tại Mỹ hưởng lợi khi tiêu chuẩn được nới lỏng

Quy định mới dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 12/2026, thay thế các yêu cầu nghiêm ngặt hơn được ban hành trước đó. Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, các hãng xe sẽ không còn phải đầu tư nhiều vào thiết bị kiểm soát khí thải đắt tiền hoặc tăng sản xuất xe điện để đáp ứng các tiêu chuẩn mới.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết tổng chi phí công nghệ của ngành công nghiệp ôtô được ước tính giảm 60,6 tỷ USD, tương đương khoảng 1.289 USD mỗi xe nhờ vào việc chính phủ Tổng thống Donald Trump hạ tiêu chuẩn nhiên liệu.

Ngoài GM, chi phí công nghệ của Stellantis dự kiến giảm 6,6 tỷ USD, Ford 5,8 tỷ USD, Toyota 4,5 tỷ USD và Honda 4,1 tỷ USD. Trong khi đó, quy định tiết kiệm nhiên liệu được ban hành năm 2024 từng được ước tính khiến GM tiêu tốn hơn 31,7 tỷ USD đến năm 2031. GM hoàn toàn ủng hộ mục tiêu của quy định mới, đặc biệt là việc điều chỉnh tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu để phù hợp hơn với thực tế thị trường.

Tiêu chuẩn mới sẽ hướng tới mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ đội xe khoảng 14,7 km/L vào năm 2031, thấp hơn đáng kể so với mức 21,4 km/L theo kế hoạch của chính quyền tiền nhiệm. Tổng thống Donald Trump cho rằng quy định mới sẽ giúp giảm giá xe, trong khi Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy gọi đây là một "chiến thắng lớn" đối với người lao động ngành công nghiệp ôtô Mỹ.

Các hãng xe tại Mỹ tránh được các khoản phạt vô lý

Các quy định mới diễn ra trong bối cảnh chính sách xử phạt vi phạm tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu tại Mỹ thay đổi. Năm ngoái, Quốc hội đã thông qua luật chấm dứt các khoản phạt đối với những hãng không đạt yêu cầu. Trước đó, Stellantis đã phải nộp khoảng 775 triệu USD tiền phạt do không đáp ứng tiêu chuẩn từ năm 2019.

Các quy định mới diễn ra trong bối cảnh chính sách xử phạt vi phạm tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu tại Mỹ thay đổi. Năm ngoái, Quốc hội đã thông qua luật chấm dứt các khoản phạt đối với những hãng không đạt yêu cầu.

GM từng nộp 128,2 triệu USD tiền phạt cho các vi phạm trong năm 2016 và 2017. Hãng cũng chịu khoản phạt 145,8 triệu USD và phải từ bỏ lượng tín dụng tiết kiệm nhiên liệu trị giá hàng trăm triệu USD sau cuộc điều tra của chính phủ liên quan đến lượng khí thải vượt mức trên khoảng 5,9 triệu xe.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, NHTSA năm 2023 từng đề xuất nâng mạnh tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đến năm 2032. Khi đó, cơ quan này ước tính ngành ôtô có thể phải chịu 14 tỷ USD tiền phạt, gồm 6,5 tỷ USD đối với GM, 3 tỷ USD với Stellantis và 1 tỷ USD với Ford. Quy định cuối cùng được ban hành năm 2024 đã nới lỏng các yêu cầu, theo đó tổng tiền phạt của ngành ôtô trong giai đoạn 2027-2031 được dự báo không vượt quá 1,83 tỷ USD.