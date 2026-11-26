Cuộc chơi điện hóa ở nhóm SUV hạng sang tại Việt Nam đang ngày càng sôi động với sự xuất hiện của hàng loạt cái tên mới.

Từ những chiếc SUV mang hơi hướm thể thao đến các mẫu xe địa hình danh tiếng, nhiều thương hiệu xe sang đang từng bước đưa những giá trị vốn làm nên tên tuổi của mình lên các sản phẩm thuần điện với nhiều cách khác nhau.

Lạc Hồng - tầm nhìn của thương hiệu Việt

Sau khi phủ kín gần như mọi phân khúc ôtô phổ thông tại thị trường Việt, VinFast cũng bắt đầu bước chân vào cuộc chơi xe điện hạng sang với một thương hiệu riêng mang tên Lạc Hồng.

Cái tên đầu tiên được giới thiệu dưới thương hiệu này là Lạc Hồng 900 LX, mẫu SUV từng được hãng xe Việt bàn giao cho Bộ Ngoại giao để phục vụ việc đưa đón nguyên thủ quốc tế trong dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025.

Bên cạnh tùy chọn chống đạn, Lạc Hồng 900 LX còn có phiên bản tiêu chuẩn, từng được các đại lý chào khách đặt cọc với mức giá dự kiến khoảng 5 tỷ đồng.

Chiếc Lạc Hồng 900LX được phát triển từ mẫu SUV VF9. Ảnh: Lạc Hồng.

Tuy nhiên mục tiêu của thương hiệu hạng sang từ hãng xe Việt không chỉ dừng lại ở những chiếc SUV phục vụ nguyên thủ.

Tháng 3 năm nay, VinFast giới thiệu 2 mẫu xe mới là Lạc Hồng 800S và 900S đến thị trường Việt. Trong đó, Lạc Hồng 800S được định vị như một mẫu SUV hạng sang, sẵn sàng đứng cùng bàn cân với các đại diện từ châu Âu.

Mẫu SUV vẫn giữ những chi tiết nhận diện riêng của thương hiệu Lạc Hồng, từ logo hình cánh chim Lạc đến các thanh nan trên mặt ca-lăng lấy cảm hứng từ cây tre Việt Nam.

Bên cạnh những trang bị cao cấp phục vụ người ngồi trong khoang, hãng xe Việt cũng đầu tư khá nhiều vào khả năng vận hành của các sản phẩm mới. Theo công bố từ nhà sản xuất, Lạc Hồng 800S có thể sử dụng cấu hình 3 motor điện với tổng công suất lên đến khoảng 617 mã lực.

Việc phát triển một thương hiệu riêng thay vì đơn thuần bổ sung những phiên bản cao cấp hơn cho VF 8 hay VF 9 cũng cho thấy VinFast muốn tạo dựng hình ảnh khác biệt cho các sản phẩm hạng sang của mình.

Lạc Hồng 800S dự kiến ra mắt đầu năm sau. Ảnh: Lạc Hồng.

Một trong những lợi thế của Lạc Hồng tại thị trường nội địa là khả năng tận dụng kinh nghiệm phát triển ôtô điện của VinFast, cùng mạng lưới trạm sạc V-Green đã được xây dựng rộng khắp trong những năm qua.

Theo kế hoạch từng được công bố, Lạc Hồng 800S và 900S sẽ chính thức được bán ra thị trường trong năm 2027. Và chờ đợi mẫu SUV của thương hiệu Việt là hàng loạt cái tên vốn đã có chỗ đứng ở nhóm xe sang.

Tân binh Porsche Cayenne EV

Những ngày cuối tháng 11, Porsche chính thức giới thiệu Cayenne Electric đến thị trường Việt. Mẫu SUV thuần điện mới được phân phối với 6 phiên bản thuộc 2 kiểu dáng SUV và Coupe, giá dao động 4,72-6,41 tỷ đồng.

Với Porsche, Cayenne vốn là cái tên mang ý nghĩa đặc biệt. Hơn 20 năm trước, chính mẫu SUV này đã thay đổi cục diện kinh doanh của thương hiệu xe thể thao Đức.

Trước khi Cayenne xuất hiện vào năm 2002, Porsche từng gặp không ít khó khăn trong việc mở rộng tệp khách hàng dù sở hữu những dòng xe thể thao danh tiếng.

Porsche Cayenne EV được ra mắt vào đầu tháng 11. Ảnh: Phong Vân.

Theo báo cáo doanh số của hãng, trong năm tài chính 2003-2004, Porsche bán được 76.827 ôtô trên toàn cầu, trong đó riêng Cayenne đóng góp đến 39.913 chiếc, nhiều hơn cả doanh số của 911 và Boxster cộng lại. Sự xuất hiện của mẫu SUV đã giúp tổng doanh số của Porsche tăng hơn 41% chỉ sau 2 năm.

Hơn 2 thập kỷ sau, Porsche một lần nữa mang cái tên Cayenne vào một cuộc chơi mới. Tại Việt Nam, Cayenne không phải là đại diện thuần điện đầu tiên của Porsche. Tuy nhiên đây có thể xem là một sản phẩm cần thiết, hoàn thiện dải sản phẩm dành cho người yêu xe điện hạng sang.

Với Cayenne Electric, hãng xe Đức đang tận dụng những ưu điểm của hệ truyền động điện để đẩy giới hạn vận hành của chiếc SUV lên cao hơn nữa. Ở tùy chọn Turbo Electric, xe sở hữu công suất tối đa 1.156 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây.

Porsche vẫn duy trì song song các tùy chọn Cayenne chạy xăng và thuần điện. Hãng không buộc những người vốn yêu thích Cayenne phải chuyển sang sử dụng xe điện. Thay vào đó, chính sức mạnh và khả năng vận hành của phiên bản mới sẽ là những yếu tố để thuyết phục nhóm khách hàng này.

Mercedes-Benz G 580

Cũng đưa một dòng SUV danh tiếng vào cuộc chơi thuần điện, song Mercedes-Benz với G-Class lại có cách tiếp cận khá khác biệt.

Nếu Porsche tận dụng sức mạnh của motor điện để nâng cao khả năng vận hành thể thao của Cayenne, Mercedes-Benz lại dùng lợi thế của hệ truyền động điện để nâng cao khả năng off-road cho G-Class.

Mercedes-Benz G 580 chính là mẫu SUV thuần điện có giá bán cao gần nhất thị trường Việt khi ra mắt. Ảnh: Phúc Hậu.

Mercedes-Benz G 580 EQ được trang bị 4 motor điện hoạt động độc lập, cho tổng công suất 587 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.164 Nm. Việc có thể kiểm soát lực kéo ở từng bánh xe cũng giúp hãng xe Đức phát triển những tính năng thú vị như G-Turn, cho phép chiếc SUV xoay 360 độ gần như tại chỗ trên địa hình phù hợp.

Với mức giá khởi điểm 7,999 tỷ đồng tại Việt Nam, G-Class là một lựa chọn "quen mà lạ", sở hữu hình ảnh quen thuộc của một trong những mẫu SUV địa hình đắt đỏ nhất thị trường, nhưng mang trên mình sức mạnh động cơ hoàn toàn khác biệt.

BMW iX3

Trong khi đó, đại diện thuần điện được BMW chọn lựa cạnh tranh ở nhóm xe điện hạng sang Việt là iX3.

Đây vốn là phiên bản thuần điện được phát triển từ dòng X3 quen thuộc. Với công suất 286 mã lực cùng phạm vi hoạt động tối đa 461 km/lần sạc, iX3 không sở hữu những thông số quá ấn tượng nếu đặt cạnh các mẫu SUV điện hạng sang mới.

BMW iX3 là mẫu SUV điện duy nhất hiện tại được hãng xe Đức phân phối tại Việt Nam. Ảnh: BMW,

Với mức giá niêm yết từ 3,539 tỷ đồng, BMW iX3 có lẽ sẽ phù hợp hơn với những khách hàng vốn yêu thích các dòng SUV của BMW, muốn chuyển sang sử dụng ôtô điện nhưng không muốn làm quen với một chiếc xe quá khác biệt so với những gì họ từng cầm lái.

Lotus Eletre

Một trong những tân binh cũng vừa xuất hiện tại thị trường xe thuần điện hạng sang là Lotus Eletre - một trong 4 mẫu xe đầu tiên được Lotus mở bán tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Lotus Eletre được phân phối với 5 phiên bản, giá dao động 4,448-7,188 tỷ đồng. Đây có thể xem là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất của thương hiệu "hoa sen".

Ngay ở tùy chọn thấp nhất, Lotus Eletre 600 đã được trang bị 2 motor điện với tổng công suất 612 mã lực, mô-men xoắn cực đại 710 Nm. Mẫu SUV có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, phạm vi hoạt động tối đa 600 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

Lotus Eletre có giá khởi điểm 4,448 tỷ đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Cái khó của Lotus Eletre tại Việt Nam có lẽ không đến từ giá bán, mà từ rào cản về thương hiệu, thứ vốn cần nhiều năm để xây dựng và củng cố.

Bởi khi bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng cho một chiếc SUV điện, khách hàng có lẽ sẽ quan tâm đến nhiều thứ hơn là sức mạnh của motor. Và đây chính là bài toán mà Lotus cùng nhà phân phối Tasco Auto cần giải quyết tại thị trường Việt.

Volvo EX90

Khác với EC40 được giới thiệu trước đó, Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn với 3 hàng ghế, hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Thay vì tham gia cuộc đua sức mạnh, Volvo tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có của thương hiệu là công nghệ an toàn. EX90 cũng là mẫu xe được hãng đầu tư nhiều về công nghệ hỗ trợ người lái.

Volvo EX90 là mẫu SUV điện mới được Volvo giới thiệu. Ảnh: Volvo.

Với mức niêm yết 3,5 tỷ đồng tại Việt Nam, đây có thể xem là một đại diện thuần điện phù hợp với những khách hàng mong muốn chuyển đổi từ SUV xăng sang điện cho gia đình, ưu tiên yếu tố công nghệ và không gian cho các thành viên trong gia đình ở hàng ghế phía sau.

Nhìn chung đối với những vị khách cao cấp tại Việt Nam, vốn khó tính và có gu thưởng thức riêng, SUV điện từ các thương hiệu hạng sang cũng dần xuất hiện đủ mặt và tạo nên sự đa dạng nhất định, từ các thương hiệu Á Âu tới cả Việt Nam.