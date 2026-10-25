Các hãng xe Nhật Bản tăng tốc chạy đua trước sức ép từ đối thủ từ Trung Quốc

Trụ sở Nissan tại Yokohama, Nhật Bản. (Nguồn: Getty Images)

Toyota, Honda, Nissan và các hãng xe Nhật Bản khác thường mất khoảng 4-5 năm để phát triển một mẫu xe mới, lâu hơn gấp đôi so với các doanh nghiệp Trung Quốc, vốn có thể hoàn thành quá trình này trong chưa đầy 2 năm.

Trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ, Nissan đặt mục tiêu rút ngắn thời gian phát triển xe thông qua chiến lược phát triển sản phẩm theo nhóm. Theo đó, hãng sẽ thiết kế một nền tảng chung cho nhiều mẫu xe có cùng kích thước.

Cụ thể, Nissan dự kiến rút ngắn thời gian phát triển một mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) mới xuống còn 3 năm 1 tháng, để đưa xe ra thị trường Bắc Mỹ vào năm 2028.

Sau đó, hãng sẽ sử dụng nền tảng này cho các mẫu xe phát triển từ mẫu SUV nói trên, qua đó giảm tới 40% thời gian phát triển, xuống còn 2 năm rưỡi.

Chiến lược sản phẩm mới dự kiến bao phủ 80% doanh số toàn cầu của Nissan, đồng thời giúp hãng giảm 70% số chủng loại linh kiện.

Ông Hidemi Sasaki, Phó Tổng giám đốc bộ phận hoạch định sản phẩm của Nissan, cho biết đây là bước cải tổ nhằm xây dựng một doanh nghiệp có khả năng thích ứng với những thay đổi và đưa ra thị trường những mẫu xe tốt vào đúng thời điểm.

Trong khi đó, Honda đang tìm cách phục hồi mạnh mẽ sau khi ghi nhận khoản lỗ ròng đầu tiên trong năm tài chính vừa qua. Hãng đã triển khai phương pháp mang tên “Triple Half” (Ba mục tiêu giảm một nửa), hướng tới cắt giảm 50% chi phí phát triển, thời gian phát triển và khối lượng công việc so với mức năm 2025.

Honda dự kiến tận dụng tối đa trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số để thực hiện mục tiêu này. Những sáng kiến mới sẽ được áp dụng trước tiên cho các mẫu xe mà hãng bắt đầu phát triển từ năm 2028.

Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo sản lượng, cũng đang tìm cách giảm số chủng loại linh kiện tùy theo nhu cầu khách hàng. Theo hãng, việc sử dụng ít loại linh kiện hơn sẽ góp phần nâng cao năng suất và đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm.

Thông qua dự án mang tên “Area 35”, Toyota đặt mục tiêu nâng hiệu quả sử dụng diện tích mặt bằng nhà máy lên 35%.

Suzuki Motor cũng có kế hoạch giảm một nửa thời gian phát triển xe hiện nay, xuống còn khoảng 2 năm. Trong khi đó, Mitsubishi Motors đặt mục tiêu rút ngắn 20% thời gian phát triển, xuống còn 3 năm vào khoảng năm 2030.

(theo Kyodo News)