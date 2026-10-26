Các hãng xe Nhật Bản chạy đua rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm để cạnh tranh với Trung Quốc

Dây chuyền sản xuất xe Lexus tại nhà máy Miyata của Toyota Motor Kyushu, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Nissan, Honda và Toyota đều đang tập trung vào nền tảng dùng chung, ứng dụng công nghệ số và tinh giản linh kiện để nâng cao hiệu quả.

Theo hãng thông tấn Kyodo, các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực rút ngắn thời gian phát triển xe nhằm bắt kịp các đối thủ Trung Quốc, vốn có khả năng đưa những mẫu xe mới ra thị trường toàn cầu nhanh hơn. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu khách hàng liên tục biến động, đòi hỏi các nhà sản xuất phải nâng cao tốc độ phản ứng và linh hoạt hơn trong việc phát triển sản phẩm.

Toyota Motor, Honda Motor, Nissan Motor cùng nhiều hãng xe Nhật Bản khác thường mất khoảng 4-5 năm để phát triển một mẫu xe mới. Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể hoàn thành quá trình này trong chưa đầy 2 năm. Khoảng cách về thời gian phát triển đang tạo ra sức ép đáng kể đối với các nhà sản xuất Nhật Bản, buộc họ phải xem xét lại cách thức tổ chức sản xuất, thiết kế và phát triển sản phẩm.

Thay vì chỉ tập trung cải thiện từng công đoạn riêng lẻ, các hãng xe Nhật Bản đang triển khai những chương trình cải tổ có phạm vi rộng hơn, từ sử dụng chung nền tảng cho nhiều mẫu xe đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và tinh giản chủng loại linh kiện.

NISSAN TÁI CẤU TRÚC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XE

Trong khuôn khổ chương trình cải tổ, Nissan đặt mục tiêu cắt giảm thời gian phát triển sản phẩm bằng chiến lược phát triển xe theo nhóm nền tảng. Theo đó, hãng sẽ thiết kế một nền tảng chung cho nhiều mẫu xe có cùng kích thước, thay vì phát triển riêng biệt từng mẫu xe như một sản phẩm độc lập.

Cách tiếp cận này cho phép Nissan tận dụng những bộ phận và cấu trúc kỹ thuật đã được phát triển trước đó để áp dụng cho các mẫu xe tiếp theo. Khi nền tảng cơ bản đã hoàn thiện, hãng có thể tập trung nguồn lực vào những điểm khác biệt của từng mẫu xe, qua đó giảm thời gian và khối lượng công việc cần thiết cho quá trình phát triển.

Một ví dụ cụ thể là kế hoạch phát triển mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) mới dành cho thị trường Bắc Mỹ. Nissan dự kiến rút ngắn thời gian phát triển mẫu xe này xuống còn 3 năm 1 tháng, với mục tiêu đưa xe ra thị trường vào năm 2028.

Sau khi hoàn thành mẫu SUV mới, Nissan sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng của mẫu xe này để phát triển các phiên bản liên quan. Nhờ tận dụng những cấu trúc và thành phần đã có, hãng dự kiến giảm thời gian phát triển các mẫu xe tiếp theo tới 40%, xuống còn khoảng 2 năm rưỡi.

Đây là một thay đổi đáng chú ý trong cách tổ chức hoạt động phát triển sản phẩm của Nissan. Việc sử dụng nền tảng chung không chỉ nhằm rút ngắn thời gian thiết kế và hoàn thiện xe, mà còn giúp hạn chế sự trùng lặp trong quá trình phát triển giữa các mẫu xe có đặc điểm tương đồng.

Theo kế hoạch, chiến lược sản phẩm mới sẽ bao phủ 80% doanh số toàn cầu của Nissan. Đồng thời, hãng kỳ vọng cắt giảm 70% số chủng loại linh kiện, qua đó đơn giản hóa hệ thống linh kiện phục vụ sản xuất.

Việc giảm số chủng loại linh kiện có thể giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quản lý nguồn cung, tổ chức sản xuất và sử dụng các bộ phận chung giữa nhiều dòng xe. Tuy nhiên, trọng tâm được Nissan nhấn mạnh trong kế hoạch hiện nay là cải tổ cách thức phát triển sản phẩm nhằm nâng cao khả năng đáp ứng những thay đổi của thị trường.

Đây là một cuộc cải tổ nhằm giúp công ty trở thành doanh nghiệp có khả năng thích ứng với những thay đổi và đưa ra thị trường những chiếc xe tốt vào đúng thời điểm.

Ông Hidemi Sasaki Phó tổng giám đốc bộ phận hoạch định sản phẩm của Nissan

Phát biểu này cho thấy mục tiêu của Nissan không chỉ là rút ngắn thời gian phát triển để bắt kịp các đối thủ, mà còn hướng tới khả năng phản ứng nhanh hơn trước nhu cầu khách hàng. Trong thị trường ô tô, nơi các mẫu xe mới liên tục được giới thiệu và thị hiếu người tiêu dùng có thể thay đổi nhanh chóng, tốc độ phát triển sản phẩm ngày càng trở thành một yếu tố cạnh tranh quan trọng.

HONDA ĐẶT MỤC TIÊU GIẢM MỘT NỬA CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN PHÁT TRIỂN

Honda cũng đang triển khai chương trình cải tổ nhằm nâng cao hiệu quả phát triển sản phẩm. Động thái này diễn ra sau khi hãng ghi nhận khoản lỗ ròng đầu tiên trong năm tài chính vừa qua và đang tìm cách khôi phục đà tăng trưởng theo hình chữ V.

Trọng tâm trong kế hoạch của Honda là phương pháp tiếp cận mang tên “Triple Half”, có thể hiểu là “Ba mục tiêu giảm một nửa”. Theo đó, hãng đặt mục tiêu giảm một nửa chi phí phát triển, thời gian phát triển và khối lượng công việc so với mức của năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu này, Honda dự kiến tận dụng tối đa trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số khác. Việc đưa các công nghệ mới vào quy trình phát triển được kỳ vọng hỗ trợ hãng cải thiện hiệu quả công việc, đồng thời rút ngắn thời gian cần thiết để hoàn thiện các mẫu xe mới.

Khác với việc chỉ điều chỉnh một vài công đoạn riêng lẻ, mục tiêu “Triple Half” đặt ra yêu cầu cải thiện đồng thời ba yếu tố có quan hệ chặt chẽ với nhau: chi phí, thời gian và khối lượng công việc. Nếu đạt được các mục tiêu này, Honda có thể giảm nguồn lực cần thiết cho quá trình phát triển sản phẩm, đồng thời nâng cao tốc độ đưa xe ra thị trường.

Theo kế hoạch, những sáng kiến mới sẽ được triển khai trước tiên đối với các mẫu xe mà Honda bắt đầu phát triển từ năm 2028. Điều này đồng nghĩa với việc hãng đang chuẩn bị thay đổi phương thức phát triển sản phẩm cho các dự án trong tương lai, thay vì chỉ điều chỉnh những mẫu xe đang ở giai đoạn phát triển hiện tại.

Việc Honda nhấn mạnh vai trò của AI và công nghệ số cũng phản ánh hướng tiếp cận của hãng trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong kế hoạch được Kyodo đề cập, các công nghệ này được xác định là công cụ hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm chi phí, thời gian và khối lượng công việc.

Tuy nhiên, những mục tiêu mà Honda đặt ra vẫn cần được hiện thực hóa thông qua quá trình triển khai các sáng kiến mới. Kế hoạch bắt đầu với những mẫu xe được phát triển từ năm 2028 cho thấy đây là chương trình cải tổ hướng tới các chu kỳ sản phẩm tiếp theo.

TOYOTA, SUZUKI VÀ MITSUBISHI CÙNG TÌM CÁCH RÚT NGẮN CHU KỲ PHÁT TRIỂN

Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới xét theo sản lượng, cũng đang tìm cách nâng cao hiệu quả phát triển sản phẩm thông qua việc giảm số chủng loại linh kiện tùy theo nhu cầu khách hàng.

Theo Toyota, việc sử dụng ít loại linh kiện hơn có thể góp phần cải thiện năng suất và đẩy nhanh quá trình phát triển xe. Khi số lượng chủng loại linh kiện được tinh giản, doanh nghiệp có thể giảm bớt sự phức tạp trong hoạt động sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng các bộ phận chung giữa những mẫu xe khác nhau.

Toyota đặt tên cho sáng kiến này là “Area 35”, với mục tiêu cải thiện 35% hiệu quả sử dụng diện tích mặt bằng nhà máy.

Mục tiêu nói trên cho thấy nỗ lực cải tổ của Toyota không chỉ tập trung vào khâu thiết kế sản phẩm, mà còn hướng tới cách sử dụng không gian sản xuất. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng mặt bằng có thể hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hoạt động tại nhà máy hợp lý hơn, qua đó góp phần cải thiện năng suất.

Trong khi đó, Suzuki Motor đặt mục tiêu giảm một nửa thời gian phát triển hiện nay, xuống còn khoảng 2 năm. Đây là mức thời gian tiệm cận chu kỳ phát triển dưới 2 năm mà các đối thủ Trung Quốc đang đạt được.

Mitsubishi Motors cũng đặt mục tiêu rút ngắn 20% thời gian phát triển sản phẩm, xuống còn 3 năm vào khoảng năm 2030.

Các kế hoạch của Suzuki và Mitsubishi cho thấy áp lực rút ngắn chu kỳ phát triển không chỉ giới hạn ở những nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản. Nhiều hãng xe trong nước đang tìm cách thay đổi phương thức phát triển sản phẩm để nâng cao tốc độ đưa xe mới ra thị trường.

Dù cách tiếp cận của mỗi doanh nghiệp khác nhau, điểm chung là tập trung cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực, giảm thời gian phát triển và tăng khả năng thích ứng với nhu cầu khách hàng.

Đối với Nissan, trọng tâm là sử dụng chung nền tảng cho nhiều mẫu xe và cắt giảm số chủng loại linh kiện. Honda hướng tới giảm đồng thời chi phí, thời gian và khối lượng công việc, với sự hỗ trợ của AI và công nghệ số. Toyota tập trung tinh giản linh kiện và cải thiện hiệu quả sử dụng mặt bằng nhà máy. Suzuki và Mitsubishi đặt ra những mục tiêu cụ thể về rút ngắn thời gian phát triển.

Những kế hoạch này cho thấy các nhà sản xuất Nhật Bản đang tìm kiếm những phương thức tổ chức mới để cải thiện tốc độ phát triển sản phẩm, trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc có lợi thế về thời gian đưa mẫu xe mới ra thị trường.

Việc rút ngắn thời gian phát triển có thể giúp các hãng xe phản ứng nhanh hơn trước những thay đổi của thị trường và nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, các mục tiêu được công bố cũng cho thấy mỗi doanh nghiệp đang lựa chọn những giải pháp riêng để cải thiện hiệu quả hoạt động, từ thay đổi nền tảng kỹ thuật đến ứng dụng công nghệ số và tối ưu hóa nhà máy.

Trong giai đoạn tới, khả năng triển khai các chương trình cải tổ này sẽ là yếu tố quan trọng quyết định liệu những nhà sản xuất ô tô Nhật Bản có thể thu hẹp khoảng cách về tốc độ phát triển sản phẩm với các đối thủ Trung Quốc hay không.