Từ ngày 10-11, Grab giảm phí nền tảng từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng với chuyến GrabBike dưới 2km, và từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng với chuyến GrabCar dưới 3km.

Trong khi đó, Be áp dụng mức giảm cước tối đa 25% cho dịch vụ di chuyển và giao vận từ ngày 16-11 đến 31-12. Be dự báo nhu cầu gọi xe tại các đô thị dịp cuối năm có thể tăng tới 40% so với giai đoạn thấp điểm.

Green SM (trước đây là Xanh SM) cũng giảm 25% giá cước cho các chuyến đặt qua ứng dụng trên toàn quốc từ ngày 8-11 đến hết 28-2-2027. Mức giảm tối đa là 150.000 đồng/chuyến ô tô và 75.000 đồng/chuyến xe máy.

Trong cùng thời gian, hãng công bố mức chia sẻ doanh số lên tới 100% hoặc miễn phí nền tảng từ 6% đến 6,7%, tùy nhóm tài xế và điều kiện vận doanh. Tỷ lệ chia sẻ được tính trên giá cước trước khi áp ưu đãi cho khách

Cùng với ưu đãi cho khách, các hãng cũng công bố cách tính phần doanh thu tài xế được hưởng. Grab điều chỉnh phí sử dụng ứng dụng từ mức tối đa 28,76% xuống còn 0-25%. Theo cơ chế mới, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Grab được hưởng tối đa bằng 32% số tiền khách thanh toán, chưa bao gồm thuế và các khoản thu hộ. Sau khi tính phí và thuế, tài xế được nhận tối thiểu 60,59% doanh thu với GrabBike và 59,68% với GrabCar, theo công bố của hãng.

Với Be, phần giảm cước do nền tảng chi trả. Doanh thu của tài xế trong đợt ưu đãi vẫn được tính trên giá trị chuyến đi trước khi áp mã. Hãng cũng cam kết giữ mức chiết khấu đã công bố từ tháng 9 đến hết ngày 31-12-2027.

"Ở góc độ kinh doanh, giảm giá trong giai đoạn cao điểm không đơn thuần là một đợt giảm giá cuối năm. Mức giá tốt sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thường xuyên hơn, mở rộng nhu cầu di chuyển và tạo thêm cơ hội nhận chuyến cho tài xế", đại diện Be chia sẻ.