Các hãng xe châu Âu với chiến lược hồi sinh những mẫu xe kinh điển

Xe điện Renault R5 Turbo 3E được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Paris 2026 ở Paris 2026. Nguồn: Reuters.

Các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang tích cực hồi sinh những mẫu xe kinh điển từ các thập kỷ trước, từ chiếc Renault 5 đến Citroen 2CV, với kỳ vọng rằng yếu tố hoài niệm sẽ giúp họ tạo sự khác biệt giữa làn sóng đối thủ Trung Quốc đang gia tăng và thu hút người mua xe điện.

Đây là cuộc cạnh tranh mang tính sống còn. Nhu cầu xe điện tại châu Âu đã tăng vọt cùng với đà tăng giá nhiên liệu, nhưng theo Schmidt Automotive Research, các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD và Geely đã chiếm gần 11% thị phần châu Âu trong quý II nhờ những mẫu xe thường có giá rẻ và công nghệ tiên tiến hơn so với các thương hiệu nội địa.

Đưa di sản trở lại

Trong khi các hãng xe châu Âu chạy đua cắt giảm chi phí và thu hẹp khoảng cách công nghệ, di sản thương hiệu đang nổi lên như một trong số ít những lợi thế mà các tân binh Trung Quốc khó lòng sao chép được.

Chiến lược này đã mang lại thành công cho hãng xe Pháp Renault. Phiên bản chạy điện của mẫu Renault 5 (vốn ra mắt lần đầu năm 1972) hiện là mẫu xe điện cỡ trung bán chạy nhất châu Âu tính từ đầu năm đến nay, góp phần giúp doanh thu nửa đầu năm của tập đoàn tăng 9%.

Các hãng xe khác cũng đang nối bước. Stellantis đã giới thiệu phiên bản chạy điện của mẫu xe huyền thoại Citroen 2CV (từng được sản xuất từ ​​năm 1948 đến 1990) tại Triển lãm Ô tô Paris 2026 đang diễn ra, trong khi mẫu Polo chạy điện của Volkswagen lại mang đậm dấu ấn từ thời hoàng kim của dòng Golf những năm 1980.

Đối với một số người mua, chiến lược này dường như đang phát huy hiệu quả. Ông Chris Litchfield (người Anh), lần đầu tiên mua một chiếc xe điện (EV) vào tháng 5 vừa qua. Vốn lớn lên cùng những chiếc Renault 5, ông đã chọn phiên bản chạy điện màu vàng của dòng xe này.

"Mong muốn sở hữu một chiếc Renault 5 mới đã lấn át hoàn toàn những e ngại của tôi về việc dùng xe điện. Lý do chính khiến tôi yêu thích nó là vì nó mang dáng dấp của chiếc Renault 5. Đó là một phiên bản được tái hiện đầy hiện đại và mới mẻ hoàn toàn", ông Litchfield chia sẻ.

Mẫu xe ID. Polo của Volkswagen cũng tạo ra hiệu ứng tương tự. Xe có tùy chọn chế độ bảng điều khiển phong cách hoài cổ, mô phỏng đồng hồ tốc độ cổ điển của dòng Golf đời đầu và phát nhạc qua giao diện băng cassette ảo. "Ban đầu, chúng tôi ban đầu chỉ định làm cho vui, nhưng mọi người lại rất thích nó”, ông Andreas Mindt, Giám đốc Thiết kế của Volkswagen, nói về tính năng tùy chọn này.

Stellantis cũng kỳ vọng đạt được thành công tương tự với mẫu xe điện 2CV mới, nhắm đến những người hâm mộ trung thành của dòng xe nhỏ gọn này, đồng thời thu hút đông đảo khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe điện giá cả phải chăng.

Theo ông Robert Dooley, chuyên gia chiến lược thiết kế cấp cao tại Car Design Research, việc xuất hiện phong cách hoài cổ trên các mẫu xe điện cỡ nhỏ giá rẻ tại châu Âu là điều đáng chú ý. Bởi lẽ, đây chính là nơi áp lực cạnh tranh về giá từ các thương hiệu Trung Quốc sẽ diễn ra gay gắt nhất. Do biên lợi nhuận của xe cỡ nhỏ thường thấp, nên "bất kỳ giải pháp nào giúp gia tăng thêm chút giá trị cho sản phẩm đều sẽ được khách hàng đón nhận nồng nhiệt".

Xe điện Renault R5 Turbo 3E được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Paris 2026. Nguồn: Reuters.

Dựa vào di sản cũng có giới hạn

Tuy nhiên, chiến lược này cũng có những hạn chế. Theo ông Van den Acker, dù phong cách hoài cổ có tiềm năng tại châu Âu (nơi các gia đình thường trung thành với những mẫu xe và thiết kế cụ thể qua nhiều thế hệ) nhưng nó có thể không hiệu quả ở những thị trường khác, hoặc không duy trì được sức hút lâu dài.

"Các biểu tượng không tồn tại vĩnh cửu; chúng chỉ có thời hoàng kim của riêng mình, vì vậy, các nhà sản xuất ô tô cần nắm bắt đúng thời điểm”, ông Acker nói.

Một số nỗ lực trước đây chỉ đạt được thành công hạn chế. Chẳng hạn, dù ban đầu thu hút được nhiều sự quan tâm, mẫu xe ID. của Volkswagen... Mẫu xe buýt nhỏ chạy điện Buzz, từng xuất hiện vào đầu thập kỷ này, đã dần mờ nhạt khi người tiêu dùng Mỹ e ngại về mức giá và phạm vi hoạt động hạn chế của xe.

Dòng xe Beetle – một thiết kế kinh điển của thế kỷ 20, vốn đã vượt qua cái bóng về nguồn gốc từ thời Đức Quốc xã để trở thành biểu tượng của văn hóa phản kháng thập niên 1960 – lại chưa bao giờ kịp bước chân vào kỷ nguyên xe điện. Volkswagen đã ngừng sản xuất mẫu xe này vào năm 2019 khi thị hiếu người tiêu dùng chuyển dịch sang các dòng xe SUV.

"Chúng ta không nên ngủ quên trên những thành tựu lịch sử mà cần phải xuất sắc trong các công nghệ thiết yếu cho tương lai", ông Mindt từ Volkswagen nói khi nhấn mạnh tầm quan trọng của các tính năng như sạc nhanh và lái tự động.

Bên cạnh đó, cũng tồn tại rủi ro gây thất vọng cho người dùng. Trước khi ra mắt mẫu xe điện 2CV, Citroen đã tham khảo ý kiến ​​từ những người sưu tầm phiên bản gốc về các chi tiết cần được giữ lại. Những người tham gia khảo sát đặc biệt đề cao mức giá phải chăng, sự dễ dàng khi điều khiển và phần mui mềm đặc trưng của xe.

Đối với ông Thierry Jouanny, Chủ tịch một câu lạc bộ sưu tầm xe 2CV tại Pháp và là chủ sở hữu đầy tự hào của một chiếc xe đời 1951, bất kỳ sự hồi sinh nào cũng cần phải tái hiện được sức hút đầy cảm xúc của phiên bản gốc. Theo ông Jouanny, mẫu 2CV mới cần phải sở hữu một nét đặc biệt nào đó mà khó có thể diễn tả bằng lời, để thu hút khách hàng và không mờ nhạt trong đám đông.