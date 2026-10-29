Các hãng xa xỉ nhập cuộc trước xu hướng đồng hồ mặt nhỏ

Sau hơn hai thập kỷ bị thống trị bởi những chiếc đồng hồ mặt số cỡ lớn mang phong cách thể thao hầm hố, ngành công nghiệp đếm giờ đang ghi nhận một bước đảo chiều rõ rệt. Giới thưởng thức và người tiêu dùng toàn cầu đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thiết kế siêu mỏng và thu nhỏ kích thước. Những mẫu đồng hồ đường kính nhỏ nhắn được giới sưu tầm trẻ tuổi gọi bằng cái tên đồng hồ "kiểu bà ngoại" (grandma watch) đang tạo nên cơn sốt lớn với nhóm khách hàng hiện đại.

Ảnh: Bing Guan/Bloomberg

Động lực chính thúc đẩy sự chuyển dịch này đến từ tệp người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 30. Khác với thế hệ trước vốn chuộng những mặt số to bản để khẳng định sự hiện diện, tệp khách hàng trẻ tìm kiếm ở chiếc đồng hồ sự tinh tế, tính linh hoạt và khả năng ứng dụng cao trong cuộc sống hàng ngày.

Sức hút của xu hướng này còn được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự đồng hành của nhiều ngôi sao quốc tế như Timothée Chalamet, Hailey Bieber hay Serena Williams, khi họ liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn với những chiếc đồng hồ mini nhỏ nhắn.

Xu hướng đồng hồ cỡ nhỏ được nhiều ngôi sao quốc tế lăng xê. (Ảnh: GQ, 58 Facettes)

Cuộc đua của các nhà mốt xa xỉ

Trước sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng, các nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược sản phẩm. Đường kính vỏ tiêu chuẩn vốn nằm trong khoảng 42 mm trở lên nay được thu nhỏ phổ biến xuống mức 36 mm đến 38 mm, thậm chí các dòng sản phẩm dưới 34 mm và 28 mm đang trở thành tâm điểm phát triển. Bên cạnh việc thu nhỏ kích thước, ranh giới về giới tính trong ngành đồng hồ cũng dần được xóa bỏ. Những quy chuẩn cũ về "đồng hồ nam" hay "đồng hồ nữ" mờ đi đáng kể khi kiểu dáng, chất liệu và phối màu ngày càng trở nên trung tính, đa dụng.

Đánh giá về tâm lý tiêu dùng mới, bà Brynn Wallner, người sáng lập nền tảng đồng hồ nữ Dimepiece, nhận định rằng những nhà sưu tầm không theo lối cũ thường bị cuốn hút bởi phong cách này. Khi ngày càng nhiều phụ nữ bước vào thế giới đồng hồ, họ ưu tiên chọn các thiết kế nhỏ gọn, dễ phối đồ và hài hòa với tổng thể trang phục thay vì một món đồ quá phô trương. Đồng quan điểm, bà Melanie Chud từ 1916 Co. cũng nhấn mạnh yếu tố quan trọng giúp đồng hồ mặt nhỏ chinh phục Gen Z chính là sự tiện lợi khi đeo kết hợp cùng các loại vòng tay sẵn có.

Mẫu đồng hồ Rolex Oyster Perpetual. (Ảnh: Rolex)

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của người mua, các thương hiệu xa xỉ hàng đầu đã liên tục tung ra các bộ sưu tập thu nhỏ mang tính biểu tượng. Rolex thu hút sự chú ý khi bổ sung hai phiên bản Oyster Perpetual mới cỡ 28 mm và 34 mm, trong đó bản 28 mm chế tác từ vàng 18K kết hợp mặt số đá xanh lục ghi nhận sức hút đặc biệt.

Cartier cũng không đứng ngoài cuộc đua khi trình làng mẫu Baignoire dáng bầu dục phủ họa tiết Clous de Paris tinh xảo cùng loạt thiết kế Tank mini. Chia sẻ về tư duy sáng tạo này, đại diện hình ảnh và di sản của Cartier, ông Pierre Rainero cho biết hãng luôn tiếp cận việc làm đồng hồ dưới góc nhìn của một nhà kim hoàn, nghiên cứu sản phẩm như một món trang sức để tự do sáng tạo dựa trên sự nhất quán về hình dáng.

Ảnh: Cartier

Song song đó, các thương hiệu như Piaget, Dior hay Jaeger-LeCoultre cũng tích cực làm mới các dòng đồng hồ cổ điển bằng việc đính đá lên mặt số, ứng dụng chất liệu phối hai tông màu (thép và vàng) cũng như thử nghiệm các dáng mặt vuông, chữ nhật hay bất đối xứng. Những điểm nhấn tinh tế này không chỉ giúp thiết kế trở nên trẻ trung mà còn biến chiếc đồng hồ thành món trang sức cao cấp hòa hợp hoàn hảo với bộ sưu tập phụ kiện của chủ nhân.

Sức hút lan tỏa trên thị trường tiêu dùng Việt Nam

Sự lên ngôi của dòng đồng hồ mặt nhỏ không chỉ giới hạn ở phân khúc cao cấp trị giá hàng chục nghìn USD với những mẫu đồng hồ cocktail hoài cổ, mà còn mở rộng sang mọi tầm giá. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể tiếp cận xu hướng này ở phân khúc phổ thông và tầm trung chỉ từ vài trăm đến vài nghìn USD. Những thiết kế thanh lịch, trang nhã từ các thương hiệu như Citizen hay Frederique Constant cũng đang chứng kiến doanh số tăng trưởng tích cực nhờ đáp ứng đúng nhu cầu thời trang gọn nhẹ của khách hàng trẻ.

Lý giải về sức mua tăng vọt ở phân khúc mặt số dưới 30 mm, ông Eugene Tutunikov, CEO của SwissWatchExpo, cho rằng xu hướng này đến từ sự hoài niệm nét quyến rũ của thập niên 80-90 và nhu cầu kết hợp đồng hồ cùng vòng tay trang sức.

Tại Việt Nam, làn sóng tiêu dùng này nhanh chóng nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ người mua sắm đô thị. Xu hướng coi đồng hồ là một món trang sức đa năng thay vì chỉ là công cụ xem giờ thuần túy đã kích thích sức mua tại các hệ thống bán lẻ chính hãng, đưa phân khúc đồng hồ vỏ nhỏ trở thành một trong những nhóm hàng có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thị trường hiện nay.

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