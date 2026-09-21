Các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh nỗ lực đấu tranh chống thông tin sai lệch

Phiên toàn thể kỷ niệm 65 năm thành lập Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) diễn ra ở thủ đô Moskva, ngày 21/9. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngày 21/9, tại phiên toàn thể kỷ niệm 65 năm thành lập Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) diễn ra ở thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao những đóng góp của OANA đối với sự phát triển của báo chí và truyền thông.

Trong thông điệp chào mừng gửi tới các đại biểu tham dự được Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nêu tại sự kiện, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ hy vọng cuộc gặp đang diễn tại Moskva sẽ góp phần củng cố các mối quan hệ hợp tác, tăng cường gắn kết của cộng đồng truyền thông trên cơ sở những giá trị của nền báo chí chất lượng, khách quan và chuyên nghiệp.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhận định các hãng thông tấn trên thế giới hiện phải đối mặt những thách thức chưa từng có, liên quan đến tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng và những biến đổi đang diễn ra trong nền kinh tế, chính trị thế giới và hệ thống quan hệ quốc tế.

Theo ông Dmitry Peskov, một trong những hệ quả của những quá trình này là các cuộc chiến thông tin và sự gia tăng số lượng các chiến dịch thông tin.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Peskov nhấn mạnh các hãng thông tấn đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng là đấu tranh chống lại những thông tin sai lệch đang ngày càng thường xuyên lan truyền trong dòng chảy thông tin toàn cầu.

Được thành lập tại Bangkok, Thái Lan ngày 22/12/1961 theo sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), OANA trải qua 65 năm hình thành và phát triển, hiện có 41 hãng thông tấn thành viên đến từ 33 nước trong khu vực, cung cấp khoảng 2/3 lượng thông tin trên toàn thế giới.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) gia nhập OANA năm 1969.

Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang nhấn mạnh, ngay từ khi OANA được thành lập năm 1961, các hãng thông tấn trong khu vực đã mong muốn tiếng nói của châu Á-Thái Bình Dương được tăng cường, cân bằng với nguồn thông tin từ các hãng thông tấn phương Tây, vốn khi đó chiếm khoảng 70%-80% lượng thông tin trên toàn cầu.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang và Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tại triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm thành lập OANA. (Ảnh: THANH THỂ)

Trong suốt 65 năm qua, các hãng thông tấn trong khu vực đã nỗ lực đưa thông tin về châu Á-Thái Bình Dương đến với đông đảo công chúng trên toàn thế giới.

Theo Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, công nghệ mang lại nhiều tiện ích, song cũng khiến những thông tin chưa được kiểm chứng và thông tin giả lan truyền nhanh chóng.

Một trong những nội dung được ưu tiên tại diễn đàn năm nay là thảo luận về đấu tranh chống thông tin giả, đồng thời nâng cao khả năng nhận biết của người dân và công chúng trên toàn cầu về đâu là thông tin xác thực, đâu là thông tin giả.

Bà Vũ Việt Trang nhấn mạnh việc phối hợp giữa các hãng thông tấn sẽ góp phần thúc đẩy quá trình kiểm chứng thông tin. Các hãng thông tấn thành viên OANA đang tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu này.