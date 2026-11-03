Các hãng ô tô ủng hộ tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu của Mỹ

Người dân tiếp nhiên liệu cho phương tiện tại một trạm xăng BP ven đại lộ Connecticut ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Ngày 2/11, một tổ chức đại diện cho General Motors, Toyota, Volkswagen và nhiều hãng ô tô lớn khác đã đứng về phía chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ kiện liên quan đến tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới. Trước đó, bang California và một số bang khác đã khởi kiện chính quyền liên bang, phản đối việc hạ mạnh tiêu chuẩn này.

Cuối tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã hoàn tất tiêu chuẩn mới, theo đó mức tiết kiệm nhiên liệu bình quân của toàn bộ đội xe đến năm 2031 là 34,9 dặm/gallon (14,7 km/lít). Mức này thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn 50,4 dặm/gallon (21,4 km/lít) được thông qua năm 2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giúp các hãng xe dễ dàng bán ô tô chạy xăng hơn.

Động thái này cũng đảo ngược chính sách của chính quyền tiền nhiệm, vốn buộc các hãng sản xuất nhiều xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Theo ước tính của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, tiêu chuẩn mới sẽ giúp giảm giá xe mới, nhưng làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 trong nhiều thập kỷ.

Năm 2024, chính quyền ông Biden đã hoàn tất các quy định thúc đẩy các hãng sản xuất nhiều xe điện hơn để đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu ngày càng cao. Theo đó, yêu cầu về hiệu suất nhiên liệu đối với xe con tăng 8% mỗi năm cho các đời xe 2024 và 2025, tăng 10% cho đời xe 2026 và tăng 2% mỗi năm trong giai đoạn 2027-2031.

Liên minh Đổi mới Ô tô, hiệp hội ngành đại diện cho General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford và nhiều hãng lớn khác, cho rằng chính phủ đã quyết định đúng khi điều chỉnh tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu phù hợp hơn với luật pháp và điều kiện thị trường hiện nay. Theo hiệp hội này, các quy định thời ông Biden trên thực tế buộc ngành chuyển sang xe điện, trong khi điều đó không phù hợp với thực tế thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Ngược lại, tổ chức môi trường Sierra Club tuyên bố sẽ đấu tranh phản đối việc nới lỏng tiêu chuẩn của Tổng thống Trump. Tổ chức này cho rằng người dân Mỹ cần được giảm gánh nặng chi phí, nhưng ông Trump lại để các hãng xe thoải mái gây ô nhiễm và đẩy chi phí sang các gia đình. Người tiêu dùng Mỹ đang phải đối mặt với giá nhiên liệu tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel nhằm vào Iran bùng phát vào cuối tháng 2.