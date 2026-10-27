Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 50,2 triệu hành khách

Cục Hàng không vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình thị trường vận tải hàng không Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026.

Thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực qua 10 tháng. Ảnh: NIA.

Cụ thể, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 110,4 triệu khách, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 42,8 triệu khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ và khách nội địa đạt 67,7 triệu khách, tăng 9,5%.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt 1,6 triệu tấn với hàng hóa quốc tế đạt 1,2 triệu tấn và hàng hóa nội địa đạt 347,6 nghìn tấn.

Đánh giá của Cục Hàng không, tình hình vận chuyển của các hãng hàng không tiếp đà khởi sắc. Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hành khách đạt 50,2 triệu khách. Lượng khách quốc tế đạt 16,3 triệu khách, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025 và khách nội địa đạt 33,8 triệu khách.

Cùng với nhu cầu đi lại tăng lên, đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam cũng được bổ sung thêm 26 chiếc so với năm 2025. Tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trước những tín hiệu tăng trưởng tích cực, Cục trưởng Uông Việt Dũng cũng đã có văn bản đề nghị các hãng hàng không chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng bay nội địa.

Đồng thời, tập trung rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay nội địa đang khai thác và các đường bay đã tạm dừng khai thác.

Nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng thị trường, nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và điều kiện khai thác phù hợp.