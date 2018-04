Các hãng hàng không Việt đồng loạt tăng giá vé từ đầu tháng 4

Các hãng hàng không trong nước đã tăng giá vé máy bay cả nội địa và quốc tế từ ngày 1.4 do giá phục vụ mặt đất tại một số sân bay được điều chỉnh tăng lên.

Cụ thể, Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng giá vé trẻ em (từ 2 - 12 tuổi) từ 75% lên 90% so với giá vé người lớn. Giá vé trẻ em dưới 2 tuổi vẫn được giữ nguyên ở mức 10% vé người lớn. Còn Jetstar Pacific áp dụng mức giá 209.000 đồng/trẻ em dưới 2 tuổi trên chặng bay nội địa.

Trong khi đó, Vietjet vẫn áp dụng chính sách miễn vé cho em bé và thu bằng 100% vé người lớn đối với hành khách là trẻ em. Đáng chú ý, hãng hàng không này còn tăng phí đổi tên từ 352.000 đồng lên 495.000 đồng/người/chiều đối với đường bay nội địa và từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều đối với đường bay quốc tế.

Phí đổi ngày bay quốc nội cũng tăng từ 352.000 đồng lên 374.000 đồng/người/chiều, phí đổi ngày bay quốc tế từ 670.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều và cộng thêm chênh lệch giá vé.

Cũng trong ngày từ 1.4 đến hết 30.6, tại một số cảng hàng không (Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Phú Quốc, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột), phí dịch vụ cảng hàng không sẽ tăng thêm 5.000 đồng/lượt người, từ mức 80.000 đồng lên 85.000 đồng/lượt. Mức phí này sẽ tăng lên 100.000 đồng/lượt từ ngày 1.7.2018.

Ngoài ra, phí dịch vụ soi chiếu an ninh cũng tăng thêm 6.000 đồng/khách, lên 18.000 đồng/khách. Được biết, các mức giá dịch vụ hàng không nói trên được tăng theo lộ trình quy định tại Quyết định số 2345 ngày 8.8.2017 về mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Đây là đợt điều chỉnh nhẹ phí và giá dịch vụ thứ 2 kể từ đầu năm 2018 tới nay của các cảng hàng không. Trước đó, cuối năm 2017, giá vé máy bay đã tăng đáng kể do nhiều loại phí và giá dịch vụ tăng lên, trong đó có giá dịch vụ phục vụ hành khách, giá dịch vụ an ninh, giá suất ăn hàng không và do các hãng hàng không điều chỉnh tăng giá vé cũng như các loại phí dịch vụ.

Tuyết Nhung