Các hãng hàng không Israel gấp rút nối lại đường bay Tel Aviv-Dubai

Hành khách tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin trên được đưa ra ngày 30/9, trong bối cảnh cùng ngày xảy ra vụ tấn công trong buồng lái một máy bay của flydubai trên hành trình từ Dubai đến Israel. Hiện Hãng hàng không flydubai đã thông báo tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian nhà chức trách điều tra sự cố nghiêm trọng vừa qua. Trước đó, các hãng hàng không Israel đã ngừng khai thác đường bay tới UAE trong nhiều tháng do những bất đồng liên quan đến các yêu cầu an ninh.

Cho đến trước ngày 30/9, việc các hãng hàng không Israel trở lại khai thác đường bay Tel Aviv-Dubai được dự kiến chưa thể diễn ra trước cuối tháng 10. Tuy nhiên, sau khi đạt được thỏa thuận về các vấn đề an ninh, các hãng đang chuẩn bị nối lại hoạt động. Hiện chưa rõ thời điểm chính thức ký thỏa thuận cũng như ngày các chuyến bay được nối lại.

Trong nhiều tháng qua, Cơ quan An ninh nội địa Israel (Shin Bet) và các lực lượng an ninh Israel đã yêu cầu El Al, Arkia và Israir tạm dừng các chuyến bay tới UAE trong khi hai nước tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh hàng không.

Việc các hãng hàng không Israel vắng mặt trên đường bay này tạo điều kiện cho các hãng hàng không của UAE, chủ yếu là flydubai và Etihad Airways, trở thành những nhà khai thác chính. Từ đầu năm 2026, hai hãng hàng không UAE chiếm khoảng 7% tổng lưu lượng hàng không tại Sân bay Ben Gurion của Israel.

Hãng El Al tối 30/9 thông báo đang chuẩn bị nối lại đường bay Tel Aviv-Dubai vào tháng 11, sau thời gian gián đoạn kéo dài 8 tháng. Hãng dự kiến khai thác ít nhất 2 chuyến bay mỗi ngày trên tuyến này. Tuy nhiên, kế hoạch còn phụ thuộc vào việc nhận được các phê duyệt cần thiết từ các cơ quan chức năng Israel.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Arkia Oz Berlovich cho rằng việc các hãng hàng không Israel nối lại đường bay tới Dubai ngày càng trở nên cần thiết. Ông nhấn mạnh tuyến hàng không giữa Israel và UAE đã được thiết lập và có vai trò quan trọng, song việc tuyến này gần như chỉ do các hãng hàng không nước ngoài khai thác trong thời gian dài là khó duy trì về lâu dài.

Theo ông Berlovich, cần tạo sự cân bằng giữa các hãng hàng không nước ngoài và Israel, khôi phục cạnh tranh thực chất trên tuyến bay, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho hành khách Israel.

Arkia ước tính mỗi tháng không khai thác đường bay tới Dubai trong mùa Đông, hãng chịu thiệt hại khoảng 1 triệu USD. Đây cũng được xác định là tuyến bay quan trọng nhất của Arkia trong mùa Đông năm nay.

Việc các hãng hàng không Israel chuẩn bị nối lại đường bay Tel Aviv-Dubai được đánh giá sẽ làm thay đổi đáng kể thị trường hàng không giữa Israel và UAE, vốn trong thời gian qua chủ yếu do các hãng hàng không UAE khai thác.