Các hãng hàng không gấp rút chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành

Chủ động phương án khai thác

Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, dự kiến khai thác một phần từ tháng 12/2026. Ảnh: Văn Dũng

Theo kế hoạch, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) sẽ được đưa vào khai thác một phần trong tháng 12/2026. Để chuẩn bị cho cột mốc quan trọng này, các hãng hàng không đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ, từ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bố trí tàu bay, nhân sự đến xây dựng quy trình phục vụ hành khách.

Đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, hãng đang triển khai 3 dự án tại sân bay Long Thành, gồm: cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng tàu bay; cung cấp suất ăn hàng không và phục vụ mặt đất.

Các dự án đang được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phục vụ các chuyến bay khi sân bay Long Thành chính thức khai thác thương mại.

Vietnam Airlines đang triển khai 3 dự án tại sân bay Long Thành. Ảnh: Văn Dũng

Song song với việc đầu tư hạ tầng dịch vụ, Vietnam Airlines đang phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng quy trình phục vụ, tổ chức khai thác tại sân bay mới; tham gia các đợt bay thử nghiệm, chuẩn bị mặt bằng, bố trí công năng dịch vụ và hoàn thiện những điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, thông suốt, hiệu quả.

Liên quan dự án nhà ga hàng hóa số 2, Vietnam Airlines đã báo cáo Chính phủ, đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư và công suất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, phù hợp với nhu cầu thực tế của hãng. Việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị các dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Long Thành.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) dự kiến bố trí 3 tàu bay khai thác các đường bay nội địa tại sân bay Long Thành trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027.

Ở các giai đoạn tiếp theo, phương án bố trí tàu bay và tổ chức đường bay sẽ được triển khai trên cơ sở kế hoạch khai thác do ACV xây dựng, thống nhất với các hãng hàng không.

Vietjet Air dự kiến bố trí 3 tàu bay khai thác các đường bay nội địa tại sân bay Long Thành trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027. Ảnh: Văn Dũng

Đại diện Vietjet Air cho biết, hãng đang tích cực chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ACV để sẵn sàng đưa hoạt động khai thác tại sân bay Long Thành vào vận hành theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, theo Vietjet Air, việc sớm xác định chính xác thời điểm khai thác thương mại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các hãng chủ động xây dựng lịch bay, phân bổ nguồn lực và tổ chức hoạt động khai thác.

Bởi lẽ, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, việc điều phối các chuyến bay không chỉ thay đổi tại sân bay mới mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất, lịch trình bay, hành trình di chuyển và nhu cầu nối chuyến của hành khách.

Đáng chú ý, Vietjet Air xác định kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TP. Hồ Chí Minh là một trong những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết.

Hãng kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tổ chức giao thông ưu tiên đối với phương tiện vận chuyển hành khách giữa TP. Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành, đặc biệt trên tuyến kết nối trực tiếp giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành.

Việc bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi được xem là yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác sân bay mới, đồng thời hạn chế những bất tiện cho hành khách trong quá trình di chuyển và nối chuyến.

Các hãng hàng không quốc tế đề xuất khai thác từ mùa đông năm 2027

Các hãng hàng không quốc tế đề xuất khai thác tại sân bay Long Thành từ mùa đông năm 2027. Ảnh: Văn Dũng

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không quốc tế đánh giá tích cực và ủng hộ việc chuyển hoạt động khai thác đến sân bay Long Thành. Với hạ tầng được đầu tư hiện đại, sân bay mới được kỳ vọng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng dịch vụ và năng lực khai thác trong tương lai.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho việc chuyển đổi địa điểm khai thác, các hãng hàng không quốc tế cần có lộ trình cụ thể và đủ thời gian triển khai các công việc liên quan.

Qua tổng hợp ý kiến gửi đến Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không quốc tế đều đề nghị được thông báo chính thức về thời điểm đưa sân bay Long Thành vào khai thác trước 6 - 9 tháng.

Khoảng thời gian này được xác định là cần thiết để các hãng hoàn thiện phương án khai thác, xây dựng lịch bay, bố trí tàu bay, nhân lực và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hành khách.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến nay, các hãng hàng không quốc tế đều đã có văn bản chính thức đề xuất đưa hoạt động khai thác tại sân bay Long Thành vào lịch bay mùa đông năm 2027.

Đối với lĩnh vực vận tải hàng hóa hàng không, yêu cầu về hạ tầng phục vụ khai thác cũng được các hãng đặc biệt quan tâm.

Cụ thể, một số hãng vận tải hàng hóa hàng không quốc tế quy mô lớn cho rằng, để có thể chuyển hoạt động khai thác về sân bay Long Thành, các hạng mục thuộc nhà ga hàng hóa phải được đầu tư hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu khai thác.

Tương tự, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế cũng yêu cầu nhà ga chuyển phát nhanh (Express) phải được hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi đưa vào vận hành.

Những yêu cầu trên cho thấy, bên cạnh việc hoàn thiện các hạng mục hạ tầng hàng không, công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành còn đòi hỏi sự đồng bộ về dịch vụ mặt đất, vận tải hàng hóa, kết nối giao thông và kế hoạch tổ chức hoạt động của các hãng bay.

Việc xác định rõ lộ trình khai thác, bảo đảm tiến độ hoàn thiện các công trình và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị khai thác cảng hàng không với các hãng bay sẽ là những yếu tố quan trọng để sân bay Long Thành từng bước đi vào hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế lớn của Việt Nam.