Các hãng dầu khí lớn vẫn tăng sản lượng dù giảm mạnh đầu tư

Xe tải chở dầu thô tới nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo công ty kiểm toán, tư vấn, thuế và tư vấn giao dịch Ernst & Young (EY), đầu tư của 30 công ty thăm dò và khai thác dầu khí lớn nhất nước Mỹ đã giảm 49% trong năm 2025. Tuy nhiên, sản lượng dầu của nhóm này vẫn đạt mức kỷ lục, trong khi doanh thu tăng 7%.

Sản lượng dầu tăng chủ yếu nhờ cải thiện hoạt động khoan dầu, áp dụng công nghệ mới và ưu tiên các dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh. Các công ty dầu đá phiến Mỹ cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả khai thác.

Chuyên gia Matt Melnar của EY cho biết, sản lượng dầu vẫn tăng dù đầu tư giảm. Theo ông, các công ty phải cân bằng giữa mục tiêu sản lượng, lợi ích của cổ đông và nguồn cung trong tương lai.

Tuy nhiên, việc giảm đầu tư không thể kéo dài mãi. Để duy trì sản lượng, các công ty đang tận dụng những giếng đã khoan nhưng chưa hoàn thiện. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), số giếng này tại Mỹ giảm còn khoảng 4.972 giếng vào tháng 5/2026, mức thấp nhất kể từ năm 2013 và giảm liên tiếp trong 14 tháng.