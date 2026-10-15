Các hãng bay chạy đua chuẩn bị khai thác Sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành đón chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh vào tháng 12-2025.

Theo kế hoạch, Sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác một phần trong tháng 12-2026.

“Nước rút” công tác chuẩn bị

Đối với hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), công tác chuẩn bị cho thời điểm Sân bay Long Thành khai thác được triển khai trên nhiều khâu của dây chuyền khai thác hàng không.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng đang triển khai 3 dự án tại Sân bay Long Thành gồm: cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng tàu bay; cung cấp suất ăn hàng không và phục vụ mặt đất. Các dự án đang được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm phục vụ các chuyến bay khi Sân bay Long Thành khai thác thương mại.

Cùng với đó, Vietnam Airlines phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), xây dựng quy trình phục vụ khai thác tại Sân bay Long Thành, tham gia các đợt bay thử nghiệm, chuẩn bị mặt bằng, công năng dịch vụ và các điều kiện cần thiết để bảo đảm dây chuyền khai thác an toàn, hiệu quả.

Đối với dự án nhà ga hàng hóa số 2, Vietnam Airlines đã báo cáo Chính phủ đề nghị điều chỉnh tiến độ đầu tư và công suất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, phù hợp với nhu cầu hoạt động của hãng. Việc này không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng tàu bay tại Sân bay Long Thành.

Trong khi đó, Vietjet Air cũng có kế hoạch dự kiến bố trí 3 tàu bay khai thác các đường bay nội địa tại Sân bay Long Thành trong giai đoạn khai thác từ tháng 12-2026 đến tháng 3-2027. Những giai đoạn tiếp theo sẽ được thực hiện theo kế hoạch khai thác do ACV xây dựng và thống nhất với các hãng hàng không.

Ngày 7-10, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 516/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thực hiện Dự án Sân bay Long Thành và các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Trong đó, với Sân bay Long Thành giai đoạn 1, ACV rà soát ngay toàn bộ khối lượng công việc còn lại của các gói thầu, đặc biệt là tại các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, là đường gantt của dự án; lập tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục, làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong năm 2026.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên độc lập) Vietjet Air cho biết: Hãng đang chuẩn bị thiết bị, nhân sự và các điều kiện cần thiết để phối hợp với ACV đưa hoạt động khai thác tại Sân bay Long Thành vào vận hành theo kế hoạch.

Cũng theo ông Hùng, việc xác định chính xác thời điểm khai thác thương mại có ý nghĩa quan trọng để các hãng chủ động chuẩn bị. Khi Sân bay Long Thành đi vào hoạt động, việc tổ chức khai thác không chỉ thay đổi tại sân bay mới mà còn tác động đến Sân bay Tân Sơn Nhất, lịch bay, hành trình và nhu cầu nối chuyến của hành khách.

Đặc biệt, kết nối giao thông giữa Sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh được Vietjet Air xác định là vấn đề cần được ưu tiên. Vietjet Air đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tổ chức giao thông ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hành khách giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Sân bay Long Thành, nhất là tuyến kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành.

Hãng bay quốc tế bay đến Long Thành

Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay, các hãng hàng không quốc tế ủng hộ việc bay đến Sân bay Long Thành. Bởi đây là một sân bay mới, hiện đại và sau này sẽ đáp ứng được những yêu cầu cao hơn về chất lượng.

Sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện để đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, qua ý kiến gửi Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không quốc tế luôn đề xuất thông báo trước thời điểm đưa sân bay vào khai thác từ 6-9 tháng để hoàn thiện công tác chuẩn bị. Do đó, đến thời điểm này, tất cả các hãng hàng không quốc tế đều có thư chính thức đề xuất bay vào lịch bay mùa đông 2027.

Cũng theo ông Uông Việt Dũng, đối với một số hãng hàng không Cargo (Cargo là hình thức vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không) lớn của quốc tế, để có thể chuyển hướng khai thác về Sân bay Long Thành thì yêu cầu đặt ra là phải có đầy đủ các hạng mục của nhà ga hàng hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn.

Trong khi đó, các hãng Air Express (dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế) cũng đưa ra yêu cầu nhà ga Express phải hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khai thác.