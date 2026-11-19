Theo Bernama ngày 18/11, Malaysia đang tìm kiếm sự làm rõ từ phía Mỹ về các hạn chế mới đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các yêu cầu cấp phép và việc cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu cho bên thứ ba.

Phát biểu với báo chí bên lề bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Johari Ghani cho biết nước này đang liên hệ với các nhà chức trách Mỹ, bao gồm cả đại sứ quán và đại diện thương mại Mỹ, để có được thông tin chi tiết chính thức về các quy định và tác động của chúng đối với các nhà điều hành trung tâm dữ liệu trong nước.

Bộ trưởng Johari lưu ý các nhà điều hành muốn mua bộ xử lý đồ họa (GPU) do Mỹ sản xuất cho trung tâm dữ liệu của họ phải tuân thủ các quy định của Mỹ, bao gồm các yêu cầu cấp phép và thủ tục thẩm định. Bộ trưởng Johari nêu rõ các yêu cầu cấp phép có thể được xác minh đối với người mua có khách hàng cuối cùng là các công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn của Mỹ. Các giao dịch liên quan đến khách hàng ở các quốc gia khác có thể yêu cầu thẩm định kỹ lưỡng hơn và kiểm tra thông tin khách hàng (KYC) từ phía Chính phủ Mỹ. Bộ trưởng Johari nhấn mạnh Malaysia không sản xuất chip mà chỉ hỗ trợ hoạt động của trung tâm dữ liệu. Do đó, các nhà điều hành sử dụng GPU do Mỹ sản xuất phải tuân thủ các quy định quản lý công nghệ này.

Về ý kiến cho rằng Malaysia được sử dụng làm trung tâm trung chuyển chip AI bị hạn chế, Bộ trưởng Johari cho biết cơ quan chức năng Malaysia đang tiến hành điều tra, đến nay chính phủ chưa nhận được bằng chứng tài liệu nào cho thấy các đơn vị thuê trung tâm dữ liệu đã giao dịch hoặc tái xuất khẩu các chip này. Ông cho biết các nhà chức trách sẽ kiểm tra với cục hải quan để xác định xem có GPU nào được tái xuất khẩu hay không và khi đó mới có cơ sở kết luận.

Theo Bộ trưởng Johari, Mỹ với tư cách nhà sản xuất chip, cũng nên tiến hành thẩm định người mua và thông báo cho Malaysia về các công ty có ý định đưa GPU vào nước này để vận hành trung tâm dữ liệu, cho phép chính quyền địa phương giám sát việc sử dụng chúng. Bộ trưởng Johari khẳng định Malaysia cam kết đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động trong nước tuân thủ các luật và quy định liên quan, bao gồm cả những luật và quy định do các quốc gia khác ban hành để bảo vệ sở hữu trí tuệ và công nghệ chiến lược. Malaysia hoan nghênh đầu tư vào trung tâm dữ liệu, nhưng các nhà điều hành phải tuân thủ các quy tắc và quy định của Mỹ về chip nếu muốn hoạt động tại Malaysia.

Ngày 16/11, Mỹ đã đưa ra các hạn chế mới đối với việc xuất khẩu chip sang những trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cho phép các công ty Trung Quốc tiếp cận các chip AI tiên tiến để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo của họ. Các quy định yêu cầu các công ty tại Malaysia, Singapore (Xin-ga-po), Thái Lan, Indonesia (In-đô-nê-xi-a) và Brazil (Bra-xin) phải xin giấy phép xuất khẩu của Mỹ đối với các loại chip tiên tiến nhất, nhằm ngăn chặn việc chuyển hướng sử dụng không đúng mục đích các sản phẩm này. Malaysia hiện có tổng cộng 117 dự án trung tâm dữ liệu đã được phê duyệt - một số đã đi vào hoạt động trong khi số khác đang được xây dựng./.