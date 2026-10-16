Các giải pháp hiệu quả góp phần xây dựng xã biên giới không ma túy

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Khánh Bình có 11 ấp với khoảng 9.500 hộ dân, có đường biên giới đường sông và đường bộ tiếp giáp nước bạn Campuchia khoảng 15,6km, nhiều đường mòn, lối mở, sông ngòi, kênh rạch, dân cư sinh sống phân tán… Trên địa bàn, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, tập trung chủ yếu ở thanh thiếu niên không nghề nghiệp, ăn chơi lêu lổng,… gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Theo Trung tá Trương Văn Trị, Phó Trưởng Công an xã Khánh Bình, thời gian qua, Công an xã đã quyết liệt quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật về ma túy hoặc các thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng Công an xã mời đến răn đe, gọi hỏi, test ma túy, lập hồ sơ quản lý.

Công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới góp phần ngăn ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy.

Không chỉ làm tốt công tác quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Công an xã Khánh Bình còn chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường sông, đường bộ và khu vực đường mòn, lối mở; thường xuyên trao đổi thông tin, xây dựng phương án đấu tranh, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng lợi dụng địa hình để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Công an xã Khánh Bình làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền tác hại, hệ lụy của ma túy đến người dân.

Công an xã Khánh Bình thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng liên quan đến tệ nạn và tội phạm ma túy; tăng cường công tác rà soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần kiềm chế sự phát sinh, lan rộng của tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã trực tiếp bắt, xử lý trên 13 vụ liên quan hơn 21 đối tượng với các hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma tuý. Điển hình, vào ngày 10/8/2026, tại khu vực cống Sa Tô, thuộc ấp Sa Tô, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Khánh Bình phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang mật phục bắt quả tang Võ Văn Linh (SN 2000) và Huỳnh Văn Vủ (SN 1993, thường trú ấp An Hòa, xã Khánh Bình) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 1 túi đệm màu nâu, bên trong có 1 túi vải màu đỏ chứa 4 bọc ma túy; qua giám định xác định là Methamphetamine, tổng khối lượng hơn 4kg, cùng 1 xe mô tô và 3 điện thoại di động có liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép hơn 4kg Methamphetamine từ khu vực biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Công tác phối hợp tuần tra trên các tuyến đường mòn, lối mở quanh khu vực biên giới được quan tâm triển khai hiệu quả, Thiếu tá Nguyễn Công Ích, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, công tác phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong quản lý địa bàn biên giới, giữ gìn ANTT được tăng cường. Các lực lượng trao đổi thông tin định kỳ, thiết lập các chốt chặn chung tại các đường mòn, lối mở quyết không để ma túy thẩm lậu vào nội địa.

Công an xã Khánh Bình đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng với chủ đề “Chung tay giữ vững biên cương, quyết tâm đẩy lùi ma túy”. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức người dân từng bước được nâng cao, tích cực trong phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Theo Trung tá Trương Văn Trị, Phó Trưởng Công an xã Khánh Bình dự báo tình trạng hoạt động phạm tội về ma túy trên mạng xã hội xu hướng ngày càng gia tăng; sự xuất hiện một số loại ma túy mới với nhiều tác hại nguy hiểm; công tác quản lý tiền chất, chất gây nghiện dùng trong lĩnh vực thú y, nông nghiệp còn hạn chế, chưa được tập trung; xu hướng hoạt động phạm tội về ma túy có tổ chức, liên tỉnh ngày càng phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới; việc mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy trong các cơ sở lưu trú, karaoke, tiệm game bắn cá, khu dân cư vẫn còn tiếp diễn; người nghiện ma túy trẻ hóa, xu hướng sử dụng cùng lúc nhiều loại ma túy gây ra nhiều hệ lụy khó lường.

Để chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa và không bị động trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm, Trung tá Lê Văn Tèo, Trưởng Công an xã Khánh Bình cho biết, thời gian tới, Công an xã sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin để kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Tranh thủ những người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tôn giáo, người cao niên có uy tín trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền vận động, thuyết phục góp phần xây dựng xã không có ma túy.

Công an xã Khánh Bình thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn về tình hình có liên quan đến các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội trên tuyến biên giới nhằm chủ động phối hợp phòng ngừa, bắt xử lý kịp thời khi các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ phía nước bạn Campuchia về Việt Nam. Từ đó, từng bước làm trong sạch địa bàn, hướng tới xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn và không còn ma tuý trong cộng đồng.