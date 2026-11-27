Nhân dân cần gì, người dân cần gì đều phải khẳng định trong Hiến pháp

“Giá trị cốt lõi, linh hồn cho công cuộc lập hiến Việt Nam được thể hiện ngay trong bản Hiến pháp năm 1946, đó là phải xuất phát từ ý chí của Nhân dân, nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Nhân dân cần gì, người dân cần gì đều phải khẳng định trong Hiến pháp”, đây là nhận định của ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, trong bối cảnh đất nước mới giành được độc lập, thù trong, giặc ngoài muôn vàn khó khăn, chúng ta phải có Hiến pháp. Bởi Hiến pháp đặt ra những nền tảng để ổn định, phát triển đất nước. Hiến pháp năm 1946 như một kim chỉ nam cho một giai đoạn mới, thời kỳ mới.

Đại biểu Trịnh Xuân An dẫn chứng, ngay tại Điều 15, Hiến pháp năm 1946 đã quy định về nền sơ học cưỡng bách và không học phí, trong bối cảnh đó, đây chính là ý chí và nguyện vọng của người dân. Tại Điều 10 đã quy định Công dân Việt Nam có quyền: Tự do ngôn luận; tự do xuất bản; tự do tổ chức và hội họp; tự do tín ngưỡng; tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài; Điều 12 quy định quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm.

Khẳng định Hiến pháp năm 1946 thể hiện sâu sắc tư tưởng về chủ quyền Nhân dân, Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Đặng Minh Tuấn nêu rõ, Hiến pháp đã khẳng định tất cả quyền bính thuộc về Nhân dân và thiết lập các hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp. Đồng thời, quy định rất rõ quyền phúc quyết của Nhân dân về sửa đổi Hiến pháp.

PGS.TS Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại tọa đàm

PGS.TS Đặng Minh Tuấn nhấn mạnh, trong hoàn cảnh đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tầm nhìn sâu sắc về sự kết hợp giữa yêu cầu xây dựng một chính quyền đủ mạnh để thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng với yêu cầu bảo đảm quyền làm chủ và các quyền tự do, dân chủ của Nhân dân.

Từ thực tiễn nghiên cứu 5 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 và năm 2013, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS. Bùi Ngọc Thanh khẳng định, Hiến pháp về cơ bản phục vụ cho Nhân dân, đất nước, nhưng mỗi giai đoạn có những nhiệm vụ khác nhau. Điều đó có nghĩa, sự phát triển của nền lập hiến Việt Nam luôn đặt ra yêu cầu mới đối với Quốc hội trong thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao. Để trả lời câu hỏi này, phải nắm vững yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn.

Theo đó, yêu cầu của giai đoạn sau Hiến pháp năm 2013 đòi hỏi cơ quan lập pháp cần đổi mới tư duy, hay nói cách khác là chuyển đổi tư duy lập pháp. Đây là một nhiệm vụ quan trọng với Quốc hội khóa XVI.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh phát biểu tại tọa đàm

“Hiến pháp, pháp luật trước đây phục vụ cho điều hành, quản lý các hoạt động của xã hội, của nền kinh tế. Ngày nay, Hiến pháp, pháp luật phải dẫn dắt đổi mới và phát triển và kiến tạo”, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS. Bùi Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Giúp người dân hiểu rõ, biết cách thực hiện và bảo vệ quyền hiến định

Trải qua 80 năm lập hiến, nhìn từ ý nghĩa lịch sử của bản Hiến pháp đầu tiên, PGS.TS Đặng Minh Tuấn cho rằng, giá trị nền tảng, xuyên suốt của tư tưởng lập hiến cần được tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, nhất là tư tưởng về chủ quyền Nhân dân gắn với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Điều quan trọng là làm cho những giá trị, nguyên tắc của Hiến pháp không chỉ hiện diện trong các quy định pháp lý mà còn trở thành nhận thức, niềm tin và chuẩn mực hành động của mỗi cơ quan, tổ chức và mỗi người dân.

PGS.TS Đặng Minh Tuấn đề nghị, cần tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng, hoàn thiện các cơ chế thực thi và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm thực chất hiệu lực pháp lý tối cao của Hiến pháp; để người dân có thể viện dẫn Hiến pháp để bảo vệ các quyền hiến định của mình, đồng thời các hành vi và quyết định vi phạm Hiến pháp được phát hiện và xử lý hiệu quả.

PGS.TS Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại tọa đàm

Cùng với đó, không chỉ truyền đạt tri thức về Hiến pháp mà còn cần góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Hiến pháp, để mỗi người dân hiểu rõ và biết cách thực hiện, bảo vệ các quyền hiến định của mình; mỗi người thực thi quyền lực nhà nước ý thức sâu sắc về trách nhiệm tuân thủ Hiến pháp và phục vụ Nhân dân.

PGS.TS Đặng Minh Tuấn nhấn mạnh, Hiến pháp chỉ thực sự có sức sống khi các giá trị và nguyên tắc hiến định được tôn trọng, thực thi và bảo vệ một cách hữu hiệu, trở thành một phần của văn hóa chính trị, văn hóa pháp lý và đời sống xã hội.

Để Hiến pháp đi vào đời sống, đại biểu Trịnh Xuân An nêu quan điểm, phải để người dân thấy được Hiến pháp bảo vệ họ trong cuộc sống hàng ngày. Hiến pháp không chỉ là một công cụ pháp lý mà còn là công cụ để bảo hộ cho người dân, bảo vệ quyền, lợi ích của người dân, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho đất nước phát triển.

Đối với các cơ quan xây dựng chính sách, các đại biểu Quốc hội phải làm sao biến những quy định, tư tưởng rất đúng đắn của Hiến pháp thành những quy định cụ thể, thiết thực và sát với người dân. Muốn vậy, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, đáp ứng nguyên tắc những quyền cơ bản, lợi ích của người dân phải được bảo vệ, trân trọng, được giữ gìn và có cơ chế để người dân phản ánh trước những nguy cơ, rủi ro bị xâm phạm.

Người dân được quyền yêu cầu Nhà nước, yêu cầu chính quyền, yêu cầu người thực thi công vụ phải giải trình và thực hiện đúng nguyên tắc pháp luật đặt ra thông qua hàng loạt các chế định mà chúng ta đã có như pháp luật về khiếu nại, về tố cáo.

Đồng thời, đại biểu Trịnh Xuân An đặc biệt nhấn mạnh đến khả năng thực thi pháp luật của bộ máy nhà nước. Tính tuân thủ pháp luật của người dân và xã hội. Nếu không có yếu tố này, chúng ta không thể đưa được tư tưởng của Hiến pháp, quy định của Hiến pháp vào cuộc sống.