Các FTA Việt Nam tham gia tính đến tháng 10 năm 2026

Tính đến tháng 10/2026, Việt Nam đã ký kết, thực thi 18 Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Việc tham gia ngày càng nhiều FTA không chỉ cho thấy quyết tâm hội nhập sâu rộng của Việt Nam mà còn tạo ra những cơ hội lớn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng GDP và hoàn thiện thể chế./.