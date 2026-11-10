Các ETF ngoại bất ngờ bị rút ròng mạnh

Trong tuần từ 2–6/11/2026, nhóm quỹ ETF bị rút ròng khoảng 369 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức rút ròng 75,8 tỷ đồng của tuần trước, chủ yếu do diễn biến ở nhóm quỹ nước ngoài.

Cụ thể: VanEck Vietnam ETF bị rút ròng 219,9 tỷ đồng, theo sau là KIM GROWTH VN30 ETF (-105,9 tỷ đồng), Fubon FTSE Vietnam ETF (-86,1 tỷ đồng), MAFM VN30 ETF (-34,3 tỷ đồng) và MAFM VNDIAMOND ETF (-17,4 tỷ đồng).

Ngược lại, SSIAM VNFIN LEAD ETF ghi nhận giá trị vào ròng lớn nhất, đạt 33,8 tỷ đồng. Theo sau là DCVFM VN30 ETF và SSIAM VNX50 ETF, với giá trị vào ròng lần lượt là 33,1 tỷ đồng và 33,0 tỷ đồng.

Các quỹ ETF còn lại không ghi nhận biến động đáng chú ý về dòng tiền vào/ra.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 802 nghìn chứng chỉ lưu ký trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01), tương đương 25,2 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 11/2026, quy mô rút ròng tại các quỹ ETF đạt khoảng 367,9 tỷ đồng, giảm 17,5% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng đạt khoảng 7,1 nghìn tỷ đồng, giảm 54,2% so với năm trước.

Tính đến ngày 6/11/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, đạt khoảng 53,4 nghìn tỷ đồng, giảm 19,5% so với cuối năm trước.

Về giao dịch cổ phiếu, các quỹ ETF bán ròng mạnh nhất ở các mã VIC, VHM, HPG, MSN và MCH trong tuần 2–6/11.

Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng 21,7 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VIC (10 nghìn cổ phiếu, tương đương 2,3 tỷ đồng), HPG (82 nghìn cổ phiếu, 1,7 tỷ đồng), VPB (59 nghìn cổ phiếu, 1,3 tỷ đồng), VHM (20 nghìn cổ phiếu, 1,2 tỷ đồng) và MSN (15 nghìn cổ phiếu, 1,1 tỷ đồng).

VFM VN30 ETF và VFM VNMIDCAP ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng lần lượt khoảng 6,6 tỷ đồng và 1,1 tỷ đồng. VFMVN Diamond ETF không có biến động về dòng tiền trong ngày.

Trên thị trường chứng khoán toàn cầu, các quỹ cổ phiếu toàn cầu hút ròng 38,63 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 4/11, tăng mạnh so với mức 10,19 tỷ USD của tuần trước. Đây là tuần hút ròng thứ bảy liên tiếp và cũng là mức cao nhất kể từ ngày 23/9.

Các quỹ cổ phiếu Mỹ hút ròng 14,81 tỷ USD, đảo chiều so với mức rút ròng 6,65 tỷ USD trong tuần trước. Các quỹ cổ phiếu châu Âu hút ròng 13,25 tỷ USD, mức cao nhất kể từ ngày 12/8; quỹ cổ phiếu châu Á hút ròng 8,34 tỷ USD; trong khi các quỹ thị trường mới nổi (EM) hút ròng 1,91 tỷ USD, đánh dấu tuần hút ròng thứ năm liên tiếp.

Các quỹ thị trường tiền tệ hút ròng 172,71 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020, đảo chiều so với mức rút ròng 38,5 tỷ USD trong tuần trước. Dòng tiền đồng thời chảy vào cả cổ phiếu và quỹ thị trường tiền tệ cho thấy nhà đầu tư vừa gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, vừa duy trì lượng tiền mặt lớn hơn trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Các quỹ trái phiếu toàn cầu hút ròng 9,91 tỷ USD, mức cao nhất kể từ ngày 7/10. Trong đó, quỹ trái phiếu chính phủ hút ròng 3,07 tỷ USD, cao nhất trong bốn tuần; quỹ trái phiếu lợi suất cao hút ròng 2,02 tỷ USD; quỹ trái phiếu ngắn hạn hút ròng 1,52 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ trái phiếu thị trường mới nổi (EM) bị rút ròng 0,3 tỷ USD.

Xét theo nhóm ngành, các quỹ công nghệ hút ròng 0,62 tỷ USD, mức thấp nhất trong ba tuần, giảm mạnh so với 5,5 tỷ USD của tuần trước. Các quỹ y tế và tài chính lần lượt hút ròng 1,33 tỷ USD và 1,2 tỷ USD. Quỹ năng lượng hút ròng 0,33 tỷ USD, đánh dấu tuần hút ròng thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, các quỹ vàng hút ròng 0,27 tỷ USD, đảo chiều so với mức rút ròng 1,54 tỷ USD trong tuần trước.