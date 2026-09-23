Các em thiếu nhi vui hội trăng rằm tại chùa Vĩnh Nghiêm

Chương trình do chùa Vĩnh Nghiêm phối hợp với Ủy ban MTTQVN, Đoàn Thanh niên P.Xuân Hòa và đơn vị tài trợ tổ chức, đồng thời trao tặng 220 phần quà trung thu đến các em trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Giác Hiệp phát biểu khai hội

Thượng tọa Thích Giác Hiệp, phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm phát biểu khai hội trăng rằm, cho biết: Trung thu từ lâu đã là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đêm hội Trung thu không chỉ là sân chơi vui tươi, bổ ích mà còn là dịp để các em hướng về cội nguồn, nuôi dưỡng tinh thần tương thân tương ái, học cách sẻ chia và gắn kết yêu thương trong cộng đồng.

Qua đó, Thượng tọa mong rằng các em sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, hiếu kính với ông bà, cha mẹ, vâng lời thầy cô. Mong các em không ngừng nỗ lực rèn luyện cả tài lẫn đức, để mai sau trưởng thành, trở thành những công dân hữu ích, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Các em chơi trò chơi cùng với chú Cuội và chị Hằng

Trong "Đêm hội trăng rằm", các em thiếu nhi được chơi trò chơi, ca hát cùng chú Cuội và chị Hằng; được xem biểu diễn ảo thuật, múa lân và nhận quà là lồng đèn, bánh trung thu, bánh kẹo, tập vở, sách, sữa...

Một số hình ảnh ghi nhận:

Giao lưu cùng chị Hằng

Tham gia các trò ảo thuật

Thích thú với các trò chơi trong Đêm hội trăng rằm

Xem múa lân

Tặng lồng đèn

Có 220 phần quà trao tặng đến các em