Các dự án tuyến đường vành đai Hà Nội đồng loạt tăng tốc về đích

Điểm cuối tuyền tại nút giao Voi Phục đã hoàn thành cơ bản tạo không gian giao thông hiện đại đồng bộ cho Thủ đô. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Hà Nội đang tập trung thi công các tuyến đường vành đai, hoàn thiện những đoạn đã thông xe kỹ thuật và đẩy nhanh các hạng mục còn lại.

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026 của Thống kê thành phố Hà Nội, các dự án Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5 và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tiếp tục được triển khai, với tiến độ khác nhau ở từng đoạn tuyến, dự án thành phần.

Đối với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dự án thành phần 2.1 ghi nhận giá trị khối lượng thi công ước đạt 3.850 tỷ đồng trên tổng giá trị 4.282 tỷ đồng, tương đương khoảng 90%.

Các nhà thầu thuộc bốn gói thầu xây lắp đang tập trung thi công đồng loạt trên toàn tuyến, chủ yếu thực hiện các hạng mục thảm bê tông nhựa, chiếu sáng và an toàn giao thông.

Dự án thành phần 2.1 đã thi công bê tông nhựa trên khoảng 40 km trong tổng chiều dài 50,85 km. Khối lượng các lớp bê tông nhựa đạt tiến độ khác nhau, trong đó lớp bê tông nhựa C19 đạt khoảng 38 km, lớp bê tông nhựa polymer C16 đạt khoảng 29 km.

Tại dự án thành phần 1.1 (dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô), công tác di dời các hạng mục điện cao thế 500 kV và 110 kV đã hoàn thành, đang thực hiện bàn giao, quyết toán. Dự án thành phần 3 có giá trị sản lượng thực hiện khoảng 7.850 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 21.033 tỷ đồng, đạt 37,32%.

Trong khu vực nội đô, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật ngày 2/9/2026 sau khoảng tám tháng tăng tốc thi công. Dự án chuyển sang khai thác tạm phần đường, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Một số đoạn đã hoàn thiện mặt đường, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và biển báo.

Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh vẫn đang thi công, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đối với Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi-hồ Đầm Hồng có tổng mức đầu tư hơn 2.432 tỷ đồng đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng. Các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt tại khu vực ven hồ Đầm Hồng, đường Khương Đình, đường Bùi Xương Trạch và nút giao với đường Nguyễn Trãi, hướng tới mục tiêu thông tuyến ngày 10/10/2026.

Hệ thống cống ngầm tại khu vực gần hồ Đầm Hồng đã hoàn thành. Các đoạn còn lại tiếp tục được đẩy nhanh thi công cống thoát nước dọc, móng cống thoát nước và nền đường.

Trước đó, hầm chui tại nút giao Vành đai 2,5 - đường Giải Phóng đã hoàn thành trong quý 1/2026.

Tại dự án Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, chủ đầu tư đã tiếp nhận 10.203 m² mặt bằng đất giao thông thuộc phần nút giao Tây Thăng Long trên địa bàn các phường Tây Tựu, Thượng Cát.

Trên diện tích được bàn giao, các nhà thầu đang dọn dẹp mặt bằng để triển khai công trình, đồng thời đúc các cấu kiện phục vụ thi công. Công ty 319 đã đúc 429/816 đốt hào kỹ thuật; Công ty Hùng Cường đã đúc 32/54 phiến dầm; Công ty Long Thành đã đúc 200/700 đốt hào kỹ thuật, gồm thân và nắp hào.

Trong những tháng cuối năm 2026, Hà Nội tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư cụ thể hóa tiến độ giải ngân đến từng dự án, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng trọng điểm.

Đồng thời, tập trung xử lý trực tiếp tại hiện trường những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, vật liệu và thủ tục thi công…/.