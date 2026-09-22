Các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải giải ngân chưa đạt 40%

Chiều 22/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính (đến ngày 31/8/2026), các dự án công trình trọng điểm ngành GTVT đã giải ngân 95.440 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 38%), thấp hơn tiến độ giải ngân chung toàn quốc (đến hết ngày 31/8/2026 đạt gần 50%). Nhiều dự án có quy mô lớn nhưng mới giải ngân đạt dưới 30% như: Vành đai 3 Tp.HCM; Tp.HCM - Mộc Bài; Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Đặc biệt, có 12 dự án có tỉ lệ giải ngân dưới 5%, với tổng vốn khoảng trên 93 nghìn tỷ đồng; theo bước triển khai, có 6/12 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 6/12 dự án đang thực hiện đầu tư; đáng lưu ý là 3 dự án đang triển khai nhưng chưa giải ngân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Nhấn mạnh yêu cầu chung đối với các dự án công trình trọng điểm GTVT, Thủ tướng nêu rõ, tiến độ các dự án là do chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, đăng ký, do đó phải bảo đảm thực hiện theo cam kết, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; nhất là các nhiệm vụ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương; kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ theo kế hoạch khi không có lý do khách quan chính đáng. Hiện nay, một số dự án yêu cầu tiến độ là rất cấp thiết, nhất là các công trình cần phải hoàn thành trong năm 2026, phải khẩn trương tập trung triển khai các giải pháp rất cụ thể, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành, làm cơ sở đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không khả thi, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, kể cả tạm ứng vốn ngân sách Trung ương cho các địa phương nếu có tốc độ giải ngân tốt, cần bổ sung vốn; cập nhật chính xác tiến độ giải ngân của các bộ ngành, địa phương và đánh giá thực chất thực trạng giải ngân của từng dự án; xác định kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để bố trí kế hoạch vốn đầu tư công cho các năm tiếp theo.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện phương án, thủ tục điều chuyển, điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2026 của các dự án, trong đó xác định các dự án khác có khả năng hấp thụ vốn được điều chuyển và phương án bố trí lại vốn khi có nhu cầu cho các dự án. Đồng thời, Bộ Tài chính rà soát kỹ kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ để có lộ trình, khối lượng phù hợp tăng cường hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước.

Về chất lượng, Thủ tướng nêu rõ, quá trình triển khai các dự án phải đặc biệt lưu ý thực hiện đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn theo quy định của pháp luật; không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, bỏ qua yêu cầu kỹ thuật. Về hiệu quả kinh tế, quá trình thực hiện các dự án phải đánh giá tổng thể về kinh tế, chính trị, hiệu quả kinh tế - tài chính, nâng cao hệ số sử dụng vốn (giảm ICOR).

Tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai với 12 dự án đang chậm tiến độ, có tỉ lệ giải ngân thấp.