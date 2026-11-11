Các dự án tồn đọng hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12

Thành phố yêu cầu rà soát năng lực tài chính của nhà đầu tư dựa trên 3 tiêu chí: vốn chủ sở hữu; tỷ lệ dư nợ tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu và khả năng huy động vốn. Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiều dự án, thành phố cho phép tập trung vốn chủ sở hữu vào dự án ưu tiên tháo gỡ theo đề xuất của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thành phố xem xét 2 phương án xử lý. Phương án thứ nhất, doanh nghiệp được đề nghị nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn không quá 12 tháng nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng và được cơ quan thuế chấp thuận. Phương án thứ hai, doanh nghiệp phải nộp đầy đủ các khoản nợ thuế khác; riêng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chậm nộp tương ứng của dự án phải có văn bản cam kết hoàn thành trước ngày 31/12/2026, nêu rõ tiến độ và nguồn tiền thanh toán. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu UBND thành phố hủy bỏ quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất.

Việc tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tránh thất thu ngân sách nhà nước.