Các dự án TOD của TPHCM có nguy cơ kéo dài vì nhiều nguyên nhân

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 8 tuyến và đoạn tuyến đường sắt ưu tiên trong 4 năm tới; đồng thời phải triển khai quy hoạch TOD để bảo đảm phát triển đô thị đồng bộ với đường sắt. Mục tiêu này đặt ra áp lực rất lớn cho thành phố.

Tuyến Metro số 1, lộ trình Bến Thành - Suối Tiên đã được TPHCM đưa vào vận hành hiệu quả thời gian qua. Ảnh: H.Phúc.

Kế đó, nguy cơ kéo dài giải phóng mặt bằng, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các tuyến xuyên tâm nội đô có mật độ dân cư dày đặc tiềm ẩn rủi ro kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Thứ ba, nhu cầu vốn rất lớn do việc triển khai đòi hỏi nguồn vốn đầu tư công và huy động vốn theo phương thức đối tác công tư lớn, cần sớm hoàn thiện phương án huy động vốn.

Theo ý kiến của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM, trong quy hoạch TOD cần đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để hoàn thành đồng thời việc lập quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đánh giá môi trường chiến lược và thẩm định đa ngành.

Các giải pháp được đề xuất gồm hoàn thiện phương án huy động vốn, ban hành quy trình bồi thường, tái định cư thống nhất theo cơ chế đặc thù và kiểm soát chặt tiến độ từng dự án.

Theo Nghị quyết của HĐND TPHCM đã có hiệu lực, định hướng của TPHCM là bố trí đất và công trình hỗn hợp quanh các ga, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và công trình công cộng; phát triển giao thông công cộng làm chủ đạo, tổ chức lối đi bộ và đường xe đạp tiếp cận nhà ga thuận tiện, an toàn.

Quy mô phát triển các dự án, công trình không vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đồng thời, thành phố yêu cầu phải khai thác hiệu quả giá trị tăng thêm từ đất, không gian ngầm và trên cao, gắn với yêu cầu xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.

CÁC KHU VỰC DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TOD TẠI TPHCM

1/Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương: đã phê duyệt ranh giới quy hoạch TOD; đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch trong tháng 12/2026.

2/Khu vực ga Thủ Thiêm: đã phê duyệt ranh giới TOD; dự kiến hoàn thành thẩm định, phê duyệt quy hoạch từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027.

3/Ga Bình Khánh và đoạn Tham Lương - Củ Chi: dự kiến hoàn thành báo cáo rà soát ranh giới trong quý IV/2026, phê duyệt quy hoạch trong quý I–III/2027.

4/Metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên: đang lấy ý kiến ranh giới TOD, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10/2026; phê duyệt quy hoạch trong quý I–II/2027.

5/Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ: đang rà soát ranh giới, dự kiến hoàn thành lập và phê duyệt quy hoạch TOD trong quý I–III/2027.

6/Các tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Metro số 4, giai đoạn 1 Metro số 6, Suối Tiên - Thành phố mới Bình Dương và tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Thành phố Thủ Dầu Một - Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị báo cáo rà soát ranh giới TOD trong quý IV/2026 để triển khai đồng bộ sau khi phương án tuyến được phê duyệt.